https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862085804.html

Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами

Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему о его преемниках, заявив, что его дети президентами не будут. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:52

2023-03-31T11:52

2023-03-31T12:02

в мире

белоруссия

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему о его преемниках, заявив, что его дети президентами не будут."Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности (власти – ред.): мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему, - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.В то же время он заверил, что, пока жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862081707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск