Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами
Лукашенко призвал прекратить тему преемников и заявил, что его дети не будут президентами
© Sputnik / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему о его преемниках, заявив, что его дети президентами не будут.
"Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности (власти – ред.): мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему, - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.
В то же время он заверил, что, пока жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.