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Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами - РИА Новости, 31.03.2023
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11:52 31.03.2023 (обновлено: 12:02 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862085804.html
Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами
Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему о его преемниках, заявив, что его дети президентами не будут. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:52
2023-03-31T12:02
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему о его преемниках, заявив, что его дети президентами не будут."Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности (власти – ред.): мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему, - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.В то же время он заверил, что, пока жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862081707.html
белоруссия
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами

Лукашенко призвал прекратить тему преемников и заявил, что его дети не будут президентами

© Sputnik / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему о его преемниках, заявив, что его дети президентами не будут.
"Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности (власти – ред.): мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему, - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.
В то же время он заверил, что, пока жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что его век заканчивается
Вчера, 11:48
 
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