https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862081707.html

Лукашенко заявил, что его век заканчивается

Лукашенко заявил, что его век заканчивается - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил, что его век заканчивается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что не собирался и не собирается "подгонять" под себя конституцию РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:48

2023-03-31T11:48

2023-03-31T12:07

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что не собирался и не собирается "подгонять" под себя конституцию страны, так как его век заканчивается."Я просто думаю, сказать вам или не сказать… Но, коль уж такая драка началась… Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду", - сказал Лукашенко."Это вы решите, кто будет вашим президентом. Но вам сразу говорю, что я наелся. Вы решите - и прекратите об этом сегодня говорить", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.Он подчеркнул, что уже неоднократно заявлял об ответственности народа в этом вопросе.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862085804.html

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862088284.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия