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Лукашенко заявил, что его век заканчивается - РИА Новости, 31.03.2023
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11:48 31.03.2023 (обновлено: 12:07 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862081707.html
Лукашенко заявил, что его век заканчивается
Лукашенко заявил, что его век заканчивается - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что его век заканчивается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что не собирался и не собирается "подгонять" под себя конституцию РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:48
2023-03-31T12:07
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что не собирался и не собирается "подгонять" под себя конституцию страны, так как его век заканчивается."Я просто думаю, сказать вам или не сказать… Но, коль уж такая драка началась… Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду", - сказал Лукашенко."Это вы решите, кто будет вашим президентом. Но вам сразу говорю, что я наелся. Вы решите - и прекратите об этом сегодня говорить", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.Он подчеркнул, что уже неоднократно заявлял об ответственности народа в этом вопросе.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862085804.html
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862088284.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко заявил, что его век заканчивается

Лукашенко заявил, что его век заканчивается, и он не будет делать Конституцию под себя

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что не собирался и не собирается "подгонять" под себя конституцию страны, так как его век заканчивается.
"Я просто думаю, сказать вам или не сказать… Но, коль уж такая драка началась… Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду", - сказал Лукашенко.
"Это вы решите, кто будет вашим президентом. Но вам сразу говорю, что я наелся. Вы решите - и прекратите об этом сегодня говорить", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами
Вчера, 11:52
Он подчеркнул, что уже неоднократно заявлял об ответственности народа в этом вопросе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"
Вчера, 11:55
 
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