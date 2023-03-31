https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862080860.html
ВПК России разворачивается на полную мощь, заявил Лукашенко
ВПК России разворачивается на полную мощь, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
ВПК России разворачивается на полную мощь, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что военно-промышленный комплекс России разворачивается на полную РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:47
2023-03-31T11:47
2023-03-31T11:47
россия
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что военно-промышленный комплекс России разворачивается на полную мощь. "У нас медленно запрягают, но быстро едут. Если Россия раньше просила, и у нас тоже, оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, то сегодня ни у кого не просит. И если этот военно-промышленный комплекс в России развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, мало не покажется".
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность
ВПК России разворачивается на полную мощь, заявил Лукашенко
Лукашенко: Россия ни у кого не просит боеприпасы, ее ВПК разворачивается на полную мощь
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что военно-промышленный комплекс России разворачивается на полную мощь.
"У нас медленно запрягают, но быстро едут. Если Россия раньше просила, и у нас тоже, оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, то сегодня ни у кого не просит. И если этот военно-промышленный комплекс в России развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, мало не покажется".
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию