https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862080860.html

ВПК России разворачивается на полную мощь, заявил Лукашенко

ВПК России разворачивается на полную мощь, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

ВПК России разворачивается на полную мощь, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что военно-промышленный комплекс России разворачивается на полную РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:47

2023-03-31T11:47

2023-03-31T11:47

россия

белоруссия

александр лукашенко

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg

МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что военно-промышленный комплекс России разворачивается на полную мощь. "У нас медленно запрягают, но быстро едут. Если Россия раньше просила, и у нас тоже, оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, то сегодня ни у кого не просит. И если этот военно-промышленный комплекс в России развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, мало не покажется".

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность