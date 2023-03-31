https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:39

2023-03-31T11:39

2023-03-31T15:00

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александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия."В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер напомнил, что оружие тогда было вывезено из Белоруссии под гарантии: никаких санкций, никакого давления, никакого планирования революций. "Всё растоптано, всё нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня (было вывезено с белорусской территории – ред.)… Безумцы подписали обязательства его возврата", - сказал Лукашенко."Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать (темой ядерного оружия - ред.), в который раз об этом говорю, господь с ними, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ это заслужил, под плеткой больше жить не хотим и рабами не будем", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.Он подчеркнул, что хочет обезопасить белорусское государство и обеспечить мир своего народа.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".

https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html

https://ria.ru/20230327/mid-1861078631.html

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Лукашенко о возвращении в Белоруссию ядерного оружия Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. "В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах", - сказал Лукашенко. 2023-03-31T11:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, в мире, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин