https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:39
2023-03-31T11:39
2023-03-31T15:00
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александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия."В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер напомнил, что оружие тогда было вывезено из Белоруссии под гарантии: никаких санкций, никакого давления, никакого планирования революций. "Всё растоптано, всё нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня (было вывезено с белорусской территории – ред.)… Безумцы подписали обязательства его возврата", - сказал Лукашенко."Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать (темой ядерного оружия - ред.), в который раз об этом говорю, господь с ними, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ это заслужил, под плеткой больше жить не хотим и рабами не будем", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.Он подчеркнул, что хочет обезопасить белорусское государство и обеспечить мир своего народа.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862171372_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41cefd5ca0c2aad08d2fd104d504388e.jpg
Лукашенко о возвращении в Белоруссию ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. "В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах", - сказал Лукашенко.
2023-03-31T11:39
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РИА Новости
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белоруссия, в мире, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, В мире, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию
Лукашенко активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия.
"В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России
Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах", - сказал Лукашенко.
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Белорусский лидер напомнил, что оружие тогда было вывезено из Белоруссии под гарантии: никаких санкций, никакого давления, никакого планирования революций. "Всё растоптано, всё нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня (было вывезено с белорусской территории – ред.)… Безумцы подписали обязательства его возврата", - сказал Лукашенко.
«
"Я помню, как на меня давили, я не стал выводить в 1994-1995 году оружие и был подвергнут жесточайшему давлению со стороны Запада и со стороны президента России, он говорил, что раздавят, уничтожат… Я был вынужден отступить под определенные гарантии. Все попрано, все забыто", - заявил Лукашенко.
"Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать (темой ядерного оружия - ред.), в который раз об этом говорю, господь с ними, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ это заслужил, под плеткой больше жить не хотим и рабами не будем", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.
Он подчеркнул, что хочет обезопасить белорусское государство и обеспечить мир своего народа.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва
и Минск
договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США
делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
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