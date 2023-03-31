https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862070432.html
Лукашенко назвал утверждения Киева о победе над Россией глупостью
Лукашенко назвал утверждения Киева о победе над Россией глупостью - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко назвал утверждения Киева о победе над Россией глупостью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью утверждения на Украине, что они якобы победят РФ, отметив, что невозможно победить ядерную державу. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:32
2023-03-31T11:32
2023-03-31T13:24
россия
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александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью утверждения на Украине, что они якобы победят РФ, отметив, что невозможно победить ядерную державу."Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Тем более как украинцы считают, что они победят - это глупость, невозможно победить ядерную державу", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.Он считает, что лишь в крайнем случае Россия может пойти на применение ядерного оружия. Лукашенко при этом подчеркнул, что люди на фронте не хотят воевать, они обмениваются информацией.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862067727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, александр лукашенко, в мире, белоруссия
Россия, Украина, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Лукашенко назвал утверждения Киева о победе над Россией глупостью
Президент Белоруссии Лукашенко напомнил Киеву, что невозможно победить ядерную державу
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью утверждения на Украине, что они якобы победят РФ, отметив, что невозможно победить ядерную державу.
"Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Тем более как украинцы считают, что они победят - это глупость, невозможно победить ядерную державу", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Он считает, что лишь в крайнем случае Россия может пойти на применение ядерного оружия. Лукашенко при этом подчеркнул, что люди на фронте не хотят воевать, они обмениваются информацией.
Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине