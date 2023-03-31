https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862070432.html

Лукашенко назвал утверждения Киева о победе над Россией глупостью

Лукашенко назвал утверждения Киева о победе над Россией глупостью - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко назвал утверждения Киева о победе над Россией глупостью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью утверждения на Украине, что они якобы победят РФ, отметив, что невозможно победить ядерную державу. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:32

2023-03-31T11:32

2023-03-31T13:24

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украина

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в мире

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью утверждения на Украине, что они якобы победят РФ, отметив, что невозможно победить ядерную державу."Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Тем более как украинцы считают, что они победят - это глупость, невозможно победить ядерную державу", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.Он считает, что лишь в крайнем случае Россия может пойти на применение ядерного оружия. Лукашенко при этом подчеркнул, что люди на фронте не хотят воевать, они обмениваются информацией.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862067727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, александр лукашенко, в мире, белоруссия