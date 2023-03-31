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Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
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11:26 31.03.2023 (обновлено: 11:41 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862067727.html
Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине
Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:26
2023-03-31T11:41
в мире
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.По его словам, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях, Россия обязана использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.Лукашенко подчеркнул, что единственный способ остановить конфликт — переговоры без предварительных условий.При этом он возмутился действиями президента Украины Владимира Зеленского.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России. Как отмечал Владимир Путин, Москва открыта к диалогу, если киевские власти созреют для этого.В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html
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в мире, украина, александр лукашенко
В мире, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине

Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.
«
"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия, <...> перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники", — заявил глава государства.
По его словам, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях, Россия обязана использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.
Лукашенко подчеркнул, что единственный способ остановить конфликт — переговоры без предварительных условий.
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При этом он возмутился действиями президента Украины Владимира Зеленского.
«
"Ну что за чудеса? Президент суверенной страны подписывает указ, который касается именно его и запрещает себе вести переговоры о мире. Это просто смешно — говорю вам как президент. Если ты не хочешь вести переговоры — не веди, зачем ты подписываешь этот указ и смешишь людей? Что ты этим хочешь продемонстрировать?" — указал белорусский лидер.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России. Как отмечал Владимир Путин, Москва открыта к диалогу, если киевские власти созреют для этого.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
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В миреУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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