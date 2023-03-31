https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862067727.html

Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине

Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:26

2023-03-31T11:26

2023-03-31T11:41

в мире

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.По его словам, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях, Россия обязана использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.Лукашенко подчеркнул, что единственный способ остановить конфликт — переговоры без предварительных условий.При этом он возмутился действиями президента Украины Владимира Зеленского.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России. Как отмечал Владимир Путин, Москва открыта к диалогу, если киевские власти созреют для этого.В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html

https://ria.ru/20230319/kirbi-1858963023.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, александр лукашенко