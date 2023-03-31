https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862062552.html
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине
Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:16
2023-03-31T11:16
2023-03-31T11:26
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор оттуда не вышел.
https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине
Лукашенко: бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор оттуда не вышел.
Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко