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Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
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11:16 31.03.2023 (обновлено: 11:26 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862062552.html
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине
Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:16
2023-03-31T11:26
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор оттуда не вышел.
https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине

Лукашенко: бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор оттуда не вышел.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко
7 марта, 14:05
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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