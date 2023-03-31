https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862062552.html

Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине

Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко рассказал, кто может остановить бойню на Украине

Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:16

2023-03-31T11:16

2023-03-31T11:26

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор оттуда не вышел.

https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко