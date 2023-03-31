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Благоустройство Супоневского лесопарка в Звенигороде начнется в 2023 году - РИА Новости, 31.03.2023
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Новости Подмосковья
 
11:15 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lesopark-1862055450.html
Благоустройство Супоневского лесопарка в Звенигороде начнется в 2023 году
Благоустройство Супоневского лесопарка в Звенигороде начнется в 2023 году - РИА Новости, 31.03.2023
Благоустройство Супоневского лесопарка в Звенигороде начнется в 2023 году
Работы по благоустройству Супоневского лесопарка в Звенигороде Одинцовского городского округа начнутся в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:15
2023-03-31T11:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
звенигород
михаил хайкин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Работы по благоустройству Супоневского лесопарка в Звенигороде Одинцовского городского округа начнутся в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Работы пройдут в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". В сообщении уточняется, что проект подразумевает обустройство дорожно-тропиночной сети, а также физкультурно-оздоровительной зоны, в том числе будут созданы памп-трек и скейт-парк."Супоневский лес является самым доступным местом для жителей северной части Звенигорода. Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.В нем добавляется, что работы планируется завершить в 2024 году.
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московская область (подмосковье), звенигород, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Звенигород, Михаил Хайкин

Благоустройство Супоневского лесопарка в Звенигороде начнется в 2023 году

© Министерство благоустройства Московской областиПроектное решение благоустройства Супоневского леса
Проектное решение благоустройства Супоневского леса
© Министерство благоустройства Московской области
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Работы по благоустройству Супоневского лесопарка в Звенигороде Одинцовского городского округа начнутся в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы пройдут в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". В сообщении уточняется, что проект подразумевает обустройство дорожно-тропиночной сети, а также физкультурно-оздоровительной зоны, в том числе будут созданы памп-трек и скейт-парк.
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"Супоневский лес является самым доступным местом для жителей северной части Звенигорода. Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
В нем добавляется, что работы планируется завершить в 2024 году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗвенигородМихаил Хайкин
 
 
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