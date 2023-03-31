https://ria.ru/20230331/lazarev-1862141547.html

Сергея Лазарева избили в новом клипе

Сергея Лазарева избили в новом клипе - РИА Новости, 31.03.2023

Сергея Лазарева избили в новом клипе

Певец Сергей Лазарев представил на своем YouTube-канале клип в духе голливудских боевиков на песню "Не пытайся повторить". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T19:12

2023-03-31T19:12

2023-03-31T19:12

шоубиз

сергей лазарев

видео

знаменитости

музыка

любовь толкалина

ани лорак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил на своем YouTube-канале клип в духе голливудских боевиков на песню "Не пытайся повторить".На видео герой Лазарева приходит к психологу (Любовь Толкалина) и рассказывает историю о своем злом двойнике. Он заменил его на работе и дома, а также украл ценный медальон.Однако герою клипа все же удается застать врасплох своего двойника и вступить с ним в ожесточенную схватку. Но после "победы" он осознает, что находится в психбольнице, а все произошедшее с ним было не более чем галлюцинацией.Режиссером клипа выступил Дима Литвиненко, автором идеи и композитором — Дарья Кузнецова. Клип на "Не пытайся повторить" стал частью проекта "Вселенная GM", который представляет серию короткометражных работ разных артистов, связанных темой мистического медальона. Ранее состоялись релизы работ TSOY "Покажу паранойю" и Ани Лорак "Рядом, но не вместе".

https://ria.ru/20220504/lazarev-1786788586.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей лазарев, видео, знаменитости, музыка, любовь толкалина, ани лорак, шоу-бизнес