https://ria.ru/20230331/lazarev-1862141547.html
Сергея Лазарева избили в новом клипе
Сергея Лазарева избили в новом клипе - РИА Новости, 31.03.2023
Сергея Лазарева избили в новом клипе
Певец Сергей Лазарев представил на своем YouTube-канале клип в духе голливудских боевиков на песню "Не пытайся повторить". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:12
2023-03-31T19:12
2023-03-31T19:12
шоубиз
сергей лазарев
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любовь толкалина
ани лорак
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил на своем YouTube-канале клип в духе голливудских боевиков на песню "Не пытайся повторить".На видео герой Лазарева приходит к психологу (Любовь Толкалина) и рассказывает историю о своем злом двойнике. Он заменил его на работе и дома, а также украл ценный медальон.Однако герою клипа все же удается застать врасплох своего двойника и вступить с ним в ожесточенную схватку. Но после "победы" он осознает, что находится в психбольнице, а все произошедшее с ним было не более чем галлюцинацией.Режиссером клипа выступил Дима Литвиненко, автором идеи и композитором — Дарья Кузнецова. Клип на "Не пытайся повторить" стал частью проекта "Вселенная GM", который представляет серию короткометражных работ разных артистов, связанных темой мистического медальона. Ранее состоялись релизы работ TSOY "Покажу паранойю" и Ани Лорак "Рядом, но не вместе".
https://ria.ru/20220504/lazarev-1786788586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лазарев, видео, знаменитости, музыка, любовь толкалина, ани лорак, шоу-бизнес
Шоубиз, Сергей Лазарев, Видео, Знаменитости, Музыка, Любовь Толкалина, Ани Лорак, Шоу-бизнес
Сергея Лазарева избили в новом клипе
Певец Сергей Лазарев презентовал мрачный клип на трек "Не пытайся повторить"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил на своем YouTube-канале клип в духе голливудских боевиков на песню "Не пытайся повторить".
На видео герой Лазарева приходит к психологу (Любовь Толкалина) и рассказывает историю о своем злом двойнике. Он заменил его на работе и дома, а также украл ценный медальон.
Однако герою клипа все же удается застать врасплох своего двойника и вступить с ним в ожесточенную схватку. Но после "победы" он осознает, что находится в психбольнице, а все произошедшее с ним было не более чем галлюцинацией.
Режиссером клипа выступил Дима Литвиненко, автором идеи и композитором — Дарья Кузнецова.
Клип на "Не пытайся повторить" стал частью проекта "Вселенная GM", который представляет серию короткометражных работ разных артистов, связанных темой мистического медальона. Ранее состоялись релизы работ TSOY "Покажу паранойю" и Ани Лорак "Рядом, но не вместе".
Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры