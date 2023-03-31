https://ria.ru/20230331/lavra-1862285471.html

Очевидцы: около лавры в Киеве собрали настроенную против монахов молодежь

Очевидцы: около лавры в Киеве собрали настроенную против монахов молодежь - РИА Новости, 31.03.2023

Очевидцы: около лавры в Киеве собрали настроенную против монахов молодежь

Пришедшие к Киево-Печерской лавре люди, выступающие за выселение монахов, выкрикивают нацистское приветствие и требуют освободить монастырь, кроме того, около... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:45

2023-03-31T20:45

2023-03-31T22:04

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украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пришедшие к Киево-Печерской лавре люди, выступающие за выселение монахов, выкрикивают нацистское приветствие и требуют освободить монастырь, кроме того, около него собирается спортивная молодежь, которая может быть привезена для поддержки изгнания монахов, следует из видеозаписей, присланных РИА Новости из лавры очевидцами. Молящиеся защитники лавры, стоящие за шлагбаумом монастыря с растянутым украинским флагом и иконами, поют символ веры, возглашают "Христос воскрес!" и читают акафист Успению Пресвятой Богородицы. Собирающиеся рядом сторонники раскольников пытаются заглушить их, выкрикивая нацистское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!", лозунг "Геть московского попа!" ("Долой московского попа") и исполняя украинский гимн. Очевидцы сообщают, что много молодых людей спортивного телосложения подходят к монастырю со стороны станции метро "Арсенальная", спрашивая дорогу. По мнению очевидцев, это значит, что они не киевляне и могут быть доставлены для массовки, чтобы выступать за изгнание монахов канонической Церкви. Трансляция противостояния у Киево-Печерской лавры ведется также каналом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в YouTube. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

https://ria.ru/20230331/lavra-1862231367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди возле Киево-Печерской лавры требуют освободить монастырь Пришедшие к Киево-Печерской лавре люди, выступающие за выселение монахов, выкрикивают оскорбления, нацистские приветствия и требуют освободить монастырь, следует из видеозаписей, присланных РИА Новости очевидцами. По их словам, много молодых людей спортивного телосложения подходят к монастырю со стороны метро Арсенальная, спрашивая дорогу - предположительно, они не местные и могли быть доставлены «для массовки». 2023-03-31T20:45 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра