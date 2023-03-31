Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры
УПЦ: в Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию, сообщили на Youtube-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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"Мы будем завершать прямой эфир. Пока ситуация спокойная, провокаторы покинули территорию Киево-Печерской лавры. На организатора провокаций полиция завела криминальное дело", – сказал ведущий трансляции.
Он также сообщил, что на территории монастыря спокойно, и поблагодарил полицейских за охрану правопорядка, добавив, что ранее днем защищавшие лавру прихожане также хором благодарили их. Прямой эфир продолжался более 10 часов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".