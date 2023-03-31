Рейтинг@Mail.ru
Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:46 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lavra-1862283749.html
Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры
Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 31.03.2023
Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры
В Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию, сообщили на Youtube-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:46
2023-03-31T21:46
религия
украина
киев
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию, сообщили на Youtube-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он также сообщил, что на территории монастыря спокойно, и поблагодарил полицейских за охрану правопорядка, добавив, что ранее днем защищавшие лавру прихожане также хором благодарили их. Прямой эфир продолжался более 10 часов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html
https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_71eb146954a19903316445a433abcf73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры

УПЦ: в Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию, сообщили на Youtube-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"Мы будем завершать прямой эфир. Пока ситуация спокойная, провокаторы покинули территорию Киево-Печерской лавры. На организатора провокаций полиция завела криминальное дело", – сказал ведущий трансляции.
Он также сообщил, что на территории монастыря спокойно, и поблагодарил полицейских за охрану правопорядка, добавив, что ранее днем защищавшие лавру прихожане также хором благодарили их. Прямой эфир продолжался более 10 часов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
Вчера, 21:01
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие и полицейские на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ
Вчера, 17:53
 
РелигияУкраинаКиевРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьКиево-Печерская Лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала