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Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры

Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 31.03.2023

Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию, сообщили на Youtube-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T21:46

2023-03-31T21:46

2023-03-31T21:46

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киев

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православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре спокойно, провокаторы покинули ее территорию, сообщили на Youtube-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он также сообщил, что на территории монастыря спокойно, и поблагодарил полицейских за охрану правопорядка, добавив, что ранее днем защищавшие лавру прихожане также хором благодарили их. Прямой эфир продолжался более 10 часов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра