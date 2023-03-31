https://ria.ru/20230331/lavra-1862235964.html

УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ

УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ - РИА Новости, 31.03.2023

УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) своим указом исключил из братии Киево-Печерской лавры архимандрита... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:20

2023-03-31T17:20

2023-03-31T18:11

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) своим указом исключил из братии Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша), которого раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) назначила исполняющим обязанности наместника монастыря. Ранее глава раскольнической ПЦУ митрополит Епифаний назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника лавры. Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. "Архимандриту Авраамию… Вы исключаетесь из числа братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры… и за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрещаетесь в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в тексте указа Онуфрия от 29 марта, опубликованного на сайте лавры в пятницу. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230331/lavra-1862231367.html

https://ria.ru/20230331/lavra-1862094561.html

https://ria.ru/20230331/lavra-1862022481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра