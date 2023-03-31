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УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ - РИА Новости, 31.03.2023
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Религия
 
17:20 31.03.2023 (обновлено: 18:11 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lavra-1862235964.html
УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ
УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ - РИА Новости, 31.03.2023
УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ
Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) своим указом исключил из братии Киево-Печерской лавры архимандрита... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:20
2023-03-31T18:11
религия
украина
киев
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) своим указом исключил из братии Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша), которого раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) назначила исполняющим обязанности наместника монастыря. Ранее глава раскольнической ПЦУ митрополит Епифаний назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника лавры. Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. "Архимандриту Авраамию… Вы исключаетесь из числа братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры… и за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрещаетесь в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в тексте указа Онуфрия от 29 марта, опубликованного на сайте лавры в пятницу. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230331/lavra-1862231367.html
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украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ

УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры монаха, которого ПЦУ назначила наместником

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) своим указом исключил из братии Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша), которого раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) назначила исполняющим обязанности наместника монастыря.
Ранее глава раскольнической ПЦУ митрополит Епифаний назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника лавры. Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Наместник Киево-Печерской лавры опасается штурма
Вчера, 17:02
"Архимандриту Авраамию… Вы исключаетесь из числа братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры… и за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрещаетесь в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в тексте указа Онуфрия от 29 марта, опубликованного на сайте лавры в пятницу.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Несколько мужчин попытались спровоцировать конфликт в Киево-Печерской лавре
Вчера, 12:06
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Православный священник идет по территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Киев настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу
Вчера, 09:00
 
РелигияУкраинаКиевРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
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