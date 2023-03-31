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Наместник Киево-Печерской лавры опасается штурма - РИА Новости, 31.03.2023
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Религия
 
17:02 31.03.2023 (обновлено: 18:07 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lavra-1862231367.html
Наместник Киево-Печерской лавры опасается штурма
Наместник Киево-Печерской лавры опасается штурма - РИА Новости, 31.03.2023
Наместник Киево-Печерской лавры опасается штурма
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) опасается ее штурма в пятницу вечером. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:02
2023-03-31T18:07
религия
украина
киев
россия
страна.ua
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) опасается ее штурма в пятницу вечером. "Нам только что стало известно, дорогие братья и сестры, о том, что в 17 часов (совпадает с мск) хотят делать разбойническое нападение на лавру. Просто наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого ничего не будет", — заявил он в видеообращении, призвав верующих молиться.Как сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", около лавры сейчас находятся около 10-15 противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые периодически кричат националистические лозунги. Тем не менее обстановка спокойная, сторонников УПЦ у лавры собралось больше, чем противников. Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что монахов УПЦ необходимо выселить из лавры, но применять против них силу власти якобы не собираются.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230331/lavra-1862094561.html
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украина, киев, россия, страна.ua, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киев, Россия, Страна.ua, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Наместник Киево-Печерской лавры опасается штурма

Митрополит Павел сообщил, что в 17 часов может начаться штурм Киево-Печерской лавры

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) опасается ее штурма в пятницу вечером.
"Нам только что стало известно, дорогие братья и сестры, о том, что в 17 часов (совпадает с мск) хотят делать разбойническое нападение на лавру. Просто наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого ничего не будет", — заявил он в видеообращении, призвав верующих молиться.
Как сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", около лавры сейчас находятся около 10-15 противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые периодически кричат националистические лозунги. Тем не менее обстановка спокойная, сторонников УПЦ у лавры собралось больше, чем противников.
Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что монахов УПЦ необходимо выселить из лавры, но применять против них силу власти якобы не собираются.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Несколько мужчин попытались спровоцировать конфликт в Киево-Печерской лавре
Вчера, 12:06
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Участник молебна о незаконности решения о выселении монахов из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Киево-Печерской лавре верующим раздавали памятки о поведении с полицией
30 марта, 21:35
Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Вчера, 01:20
 
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