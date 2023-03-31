В Киево-Печерской лавре призвали к судебному решению конфликта
В лавре заявили о недопустимости выселения монахов до вступления в силу решения суда
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) направил письмо руководству заповедника "Киево-Печерская лавра" о недопустимости принудительного выселения монахов до вступления в силу решения суда.
"Спор о праве пользоваться имуществом на основании договора от 19 июля 2013 года должен решаться исключительно в судебном порядке, обращаю ваше внимание на недопустимость принятия любых мер, направленных на принудительное освобождение переданного в пользование имущества от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры/мужской монастырь/Украинской православной церкви и на принудительное выселение монахов, проживающих в этих объектах, до вступления в законную силу окончательного судебного решения", - говорится в тексте опубликованного в телеграм-канале канонической УПЦ письма митрополита исполняющему обязанности гендиректора заповедника Александру Руднику.
В нем митрополит предупреждает, что в противном случае Лавра будет обращаться в правоохранительные органы с сообщениями о совершении уголовных правонарушений.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".