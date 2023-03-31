https://ria.ru/20230331/lavra-1862094561.html

Несколько мужчин попытались спровоцировать конфликт в Киево-Печерской лавре

Несколько мужчин попытались спровоцировать конфликт в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 31.03.2023

Несколько мужчин попытались спровоцировать конфликт в Киево-Печерской лавре

Несколько мужчин пытались спровоцировать верующих Киево-Печерской лавры на конфликт, трансляцию происходящего на территории монастыря в пятницу ведет... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:06

2023-03-31T12:06

2023-03-31T12:17

религия

религия

украина

украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Несколько мужчин пытались спровоцировать верующих Киево-Печерской лавры на конфликт, трансляцию происходящего на территории монастыря в пятницу ведет YouTube-канал УПЦ. Ранее в канонической Украинской православной церкви заявили, что представители властей в пятницу утром попытаются опечатать храмы лавры, кроме того, приедут провокаторы. В Церкви настоятельно призвали не реагировать на них. Около 11.00 (совпадает с мск) на территории лавры появились несколько мужчин. Один из них развернул плакат с надписью, призывающей прогнать русских из монастыря. "Украинская православная церковь должна быть только украинской", - сказал он во время трансляции. Еще несколько мужчин начали выкрикивать националистические лозунги. Прихожане пели молитвы. В точке соприкосновения защитников лавры и сторонников передачи ее государству человек в одежде, похожей на священническую или монашескую, начал окроплять собравшихся водой, а затем вылил на них все ведро.Позже в происходящее вмешались сотрудники полиции, которые начали выводить провокаторов. Последние при этом выкрикивали лозунги, призывающие к насилию. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230331/lavra-1862022481.html

https://ria.ru/20230330/lavra-1861979013.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, украинская православная церковь, киево-печерская лавра