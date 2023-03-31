Верующие собираются в Киево-Печерской лавре
Верующие собираются в Киево-Печерской лавре, куда должна прийти комиссия заповедника
© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Верующие собираются в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу утром должна прийти комиссия заповедника по приемке объектов, пишет украинское издание "Страна.ua".
Накануне в канонической УПЦ сообщили, что члены комиссии по приемке имущества Киево-Печерской лавры покинули территорию монастыря, так и не начав работу. По информации церкви, члены комиссии планируют возобновить работу 31 марта с 10.00 (совпадает с мск).
"В Киево-Печерской лавре собираются верующие УПЦ. Возле Крестовоздвиженского храма, где в 06:30 началось первое богослужение, уже находится несколько сотен верующих", - пишет "Страна".
По информации издания, в 10.00 верующие собираются перейти к главному входу монастыря, где будут ожидать членов комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".