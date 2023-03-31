https://ria.ru/20230331/lavra-1862033995.html

Верующие собираются в Киево-Печерской лавре

Верующие собираются в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 31.03.2023

Верующие собираются в Киево-Печерской лавре

Верующие собираются в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу утром должна прийти комиссия заповедника по приемке объектов, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:59

2023-03-31T09:59

2023-03-31T10:56

религия

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киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Верующие собираются в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу утром должна прийти комиссия заповедника по приемке объектов, пишет украинское издание "Страна.ua". Накануне в канонической УПЦ сообщили, что члены комиссии по приемке имущества Киево-Печерской лавры покинули территорию монастыря, так и не начав работу. По информации церкви, члены комиссии планируют возобновить работу 31 марта с 10.00 (совпадает с мск). "В Киево-Печерской лавре собираются верующие УПЦ. Возле Крестовоздвиженского храма, где в 06:30 началось первое богослужение, уже находится несколько сотен верующих", - пишет "Страна". По информации издания, в 10.00 верующие собираются перейти к главному входу монастыря, где будут ожидать членов комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230331/lavra-1862022481.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862000806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц