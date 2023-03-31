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Киев настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу - РИА Новости, 31.03.2023
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Религия
 
09:00 31.03.2023 (обновлено: 09:59 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lavra-1862022481.html
Киев настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу
Киев настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу - РИА Новости, 31.03.2023
Киев настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:00
2023-03-31T09:59
религия
религия
украина
киев
киево-печерская лавра
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при "очистке от людей государственного заповедника". "Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны. &lt;...&gt; Все будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока еще находятся", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ Московского патриархата. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ).Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может. Он также отметил, что разорвать договор аренды в одностороннем порядке нельзя без решения суда. Иск о недопустимости таких действий подан в Хозяйственный суд Киева.Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете ее деятельности, а в Раду внесен законопроект о фактическом запрете организации. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230331/upts-1862000806.html
https://ria.ru/20230330/lavra-1861967741.html
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религия, украина, киев, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу)
Религия, Религия, Украина, Киев, Киево-Печерская Лавра, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Киев настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу

СНБО Украины настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу

© AFP 2023 / Sergei SupinskyПравославный священник идет по территории Киево-Печерской лавры
Православный священник идет по территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при "очистке от людей государственного заповедника".
"Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны. <...> Все будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока еще находятся", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ Московского патриархата. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ).
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может. Он также отметил, что разорвать договор аренды в одностороннем порядке нельзя без решения суда. Иск о недопустимости таких действий подан в Хозяйственный суд Киева.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ предупредили, что киевские власти попытаются опечатать храмы лавры
01:20
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.
Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете ее деятельности, а в Раду внесен законопроект о фактическом запрете организации. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Киев признал недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
Вчера, 19:29
 
РелигияРелигияУкраинаКиевКиево-Печерская ЛавраПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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