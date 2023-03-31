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В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды - РИА Новости, 31.03.2023
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16:50 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kursk-1862226916.html
В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды
В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды - РИА Новости, 31.03.2023
В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды
Мощный снежный циклон накрыл восточную часть Курской области, ночью ожидается снегопад, от поездок на летней резине желательно отказаться, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:50
2023-03-31T16:50
курская область
ростовская область
роман старовойт
россия
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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Мощный снежный циклон накрыл восточную часть Курской области, ночью ожидается снегопад, от поездок на летней резине желательно отказаться, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В ночь на пятницу восточные регионы Курской области занесло снегом, местами снегопад переходил в метель. "В настоящее время на улице плюсовая температура. По прогнозу, в районе 2 часов ночи ожидается снегопад, к которому мы усиленно готовимся. Советую воздержаться от поездок на автомобиле, если зимнюю резину уже сменили. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах!", - сообщил Старовойт в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что на Воронежской трассе было затруднено движение из-за того, что на 63-м километре "сложилась фура". Сейчас движение восстановлено. Мокрый снег с дождем начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. В четверг из-за сильного ветра и налипания снега на провода без света остались около 35 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20230331/dtp-1862140258.html
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курская область, ростовская область, роман старовойт, россия
Курская область, Ростовская область, Роман Старовойт, Россия
В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды

Курский губернатор Старовойт рекомендовал отказаться от поездок на машине из-за снегопада

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрохожая во время метели
Прохожая во время метели - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Мощный снежный циклон накрыл восточную часть Курской области, ночью ожидается снегопад, от поездок на летней резине желательно отказаться, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В ночь на пятницу восточные регионы Курской области занесло снегом, местами снегопад переходил в метель.
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"В настоящее время на улице плюсовая температура. По прогнозу, в районе 2 часов ночи ожидается снегопад, к которому мы усиленно готовимся. Советую воздержаться от поездок на автомобиле, если зимнюю резину уже сменили. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах!", - сообщил Старовойт в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что на Воронежской трассе было затруднено движение из-за того, что на 63-м километре "сложилась фура". Сейчас движение восстановлено.
«
"На федеральных трассах последствия снегопада устраняют порядка 50 единиц техники. За минувшие сутки израсходовано 350 тонн песко-соляной смеси, 280 из них на Воронежской трассе. Сейчас на дорогах региона работают порядка 80 снегоуборочных машин с песко-соляной смесью, около 50 стоит в резерве. При необходимости на расчистку выйдут еще 120 машин", - добавил Старовойт.
Мокрый снег с дождем начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. В четверг из-за сильного ветра и налипания снега на провода без света остались около 35 тысяч жителей региона.
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Курская областьРостовская областьРоман СтаровойтРоссия
 
 
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