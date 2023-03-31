https://ria.ru/20230331/kursk-1862226916.html

В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды

В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды - РИА Новости, 31.03.2023

В Курске порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за погоды

Мощный снежный циклон накрыл восточную часть Курской области, ночью ожидается снегопад, от поездок на летней резине желательно отказаться, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:50

2023-03-31T16:50

2023-03-31T16:50

курская область

ростовская область

роман старовойт

россия

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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Мощный снежный циклон накрыл восточную часть Курской области, ночью ожидается снегопад, от поездок на летней резине желательно отказаться, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В ночь на пятницу восточные регионы Курской области занесло снегом, местами снегопад переходил в метель. "В настоящее время на улице плюсовая температура. По прогнозу, в районе 2 часов ночи ожидается снегопад, к которому мы усиленно готовимся. Советую воздержаться от поездок на автомобиле, если зимнюю резину уже сменили. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах!", - сообщил Старовойт в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что на Воронежской трассе было затруднено движение из-за того, что на 63-м километре "сложилась фура". Сейчас движение восстановлено. Мокрый снег с дождем начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. В четверг из-за сильного ветра и налипания снега на провода без света остались около 35 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20230331/dtp-1862140258.html

https://ria.ru/20230331/probka-1862072289.html

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курская область, ростовская область, роман старовойт, россия