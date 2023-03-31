Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко
Лукашенко: Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры и включить Крым в свой состав
© AP Photo / TUT.byПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© AP Photo / TUT.by
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что из-за политики Запада на Украине РФ была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав.
"В то время главным внешнеполитическим трендом после госпереворота на Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно - под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела. Что там произошло и почему, "героически" тогда украинцы не защищали свой родной край – в будущем придется разобраться", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Белорусский президент заявил, что истоками текущих событий на Украине стал госпереворот в этой стране. "С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор", - сказал белорусский президент. По его словам, это чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, национализм с элементами фашизма, уничтожение того, что связано с советскими временами.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".