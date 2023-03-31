https://ria.ru/20230331/krym-1862100451.html

Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко

Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что из-за политики Запада на Украине РФ была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:15

2023-03-31T12:15

2023-03-31T12:15

россия

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

нато

оон

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741890758_205:436:3070:2048_1920x0_80_0_0_535de3280f5cf26d4f5e422185399c9c.jpg

МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что из-за политики Запада на Украине РФ была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав. "В то время главным внешнеполитическим трендом после госпереворота на Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно - под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела. Что там произошло и почему, "героически" тогда украинцы не защищали свой родной край – в будущем придется разобраться", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. Белорусский президент заявил, что истоками текущих событий на Украине стал госпереворот в этой стране. "С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор", - сказал белорусский президент. По его словам, это чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, национализм с элементами фашизма, уничтожение того, что связано с советскими временами. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html

https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862072156.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, нато, оон, безопасность