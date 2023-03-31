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Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
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12:15 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/krym-1862100451.html
Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко
Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что из-за политики Запада на Украине РФ была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:15
2023-03-31T12:15
россия
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
нато
оон
безопасность
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что из-за политики Запада на Украине РФ была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав. "В то время главным внешнеполитическим трендом после госпереворота на Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно - под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела. Что там произошло и почему, "героически" тогда украинцы не защищали свой родной край – в будущем придется разобраться", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. Белорусский президент заявил, что истоками текущих событий на Украине стал госпереворот в этой стране. "С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор", - сказал белорусский президент. По его словам, это чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, национализм с элементами фашизма, уничтожение того, что связано с советскими временами. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, нато, оон, безопасность
Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, НАТО, ООН, Безопасность
Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры и включить Крым в свой состав

© AP Photo / TUT.byПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / TUT.by
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что из-за политики Запада на Украине РФ была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав.
"В то время главным внешнеполитическим трендом после госпереворота на Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно - под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела. Что там произошло и почему, "героически" тогда украинцы не защищали свой родной край – в будущем придется разобраться", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Вчера, 12:12
Белорусский президент заявил, что истоками текущих событий на Украине стал госпереворот в этой стране. "С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор", - сказал белорусский президент. По его словам, это чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, национализм с элементами фашизма, уничтожение того, что связано с советскими временами.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию
Вчера, 11:35
 
РоссияУкраинаБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНАТОООНБезопасность
 
 
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