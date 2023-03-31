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Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции - РИА Новости, 31.03.2023
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09:40 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/krizis-1862029861.html
Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции
Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции - РИА Новости, 31.03.2023
Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции
Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:40
2023-03-31T09:40
в мире
евросоюз
турция
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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса, считает министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. "Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису. Европа искала альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ. Но и там цены аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения такого растущего спроса", - приводит слова Донмеза газета Star. По его словам, необходимо анализировать вопрос о том, кто больше всего пострадал от кризиса. "Мы должны посмотреть, кто получает наибольшую выгоду. Поэтому я думаю, что необходимо оценить, кто выигрывает от этого кризиса, а кто нет. Невозможно управлять этим процессом только за счет экономии. Европа сама оценит это и примет собственное решение. Как Турция и тюркские государства, мы будем продолжать поддерживать Европу, особенно дружественные страны, долгосрочными и среднесрочными проектами", - подчеркнул министр. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html
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в мире, евросоюз, турция
В мире, Евросоюз, Турция
Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции

Глава Минэнерго Турции Донмез: Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод. предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод. предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод. предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса, считает министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису. Европа искала альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ. Но и там цены аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения такого растущего спроса", - приводит слова Донмеза газета Star.
По его словам, необходимо анализировать вопрос о том, кто больше всего пострадал от кризиса.
"Мы должны посмотреть, кто получает наибольшую выгоду. Поэтому я думаю, что необходимо оценить, кто выигрывает от этого кризиса, а кто нет. Невозможно управлять этим процессом только за счет экономии. Европа сама оценит это и примет собственное решение. Как Турция и тюркские государства, мы будем продолжать поддерживать Европу, особенно дружественные страны, долгосрочными и среднесрочными проектами", - подчеркнул министр.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Запад спасет экономическая НАТО
Вчера, 08:00
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
 
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