https://ria.ru/20230331/krizis-1862029861.html

Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции

Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции - РИА Новости, 31.03.2023

Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции

Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:40

2023-03-31T09:40

2023-03-31T09:40

в мире

евросоюз

турция

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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса, считает министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. "Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису. Европа искала альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ. Но и там цены аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения такого растущего спроса", - приводит слова Донмеза газета Star. По его словам, необходимо анализировать вопрос о том, кто больше всего пострадал от кризиса. "Мы должны посмотреть, кто получает наибольшую выгоду. Поэтому я думаю, что необходимо оценить, кто выигрывает от этого кризиса, а кто нет. Невозможно управлять этим процессом только за счет экономии. Европа сама оценит это и примет собственное решение. Как Турция и тюркские государства, мы будем продолжать поддерживать Европу, особенно дружественные страны, долгосрочными и среднесрочными проектами", - подчеркнул министр. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html

турция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, турция