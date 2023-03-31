Одно из самых загадочных преступлений в российской истории
© Фото : Public domainБейлис под стражей
© Фото : Public domain
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Обескровленное тело и 47 ножевых ранений – уголовное дело об убийстве 11-летнего Андрея Ющинского в начале XX века до сих пор остается одним из самых загадочных в российской истории. Единственного обвиняемого оправдали. Подробности, - в материале РИА Новости.
Обескровленное тело
Утром 12 марта 1911-го двенадцатилетний ученик Киево-Софийского духовного училища Андрей Ющинский отправился гулять. Мальчик жил вместе с матерью и отчимом, которые постоянно пропадали на работе. Поэтому его воспитывала тетка.
Однако большую часть времени ребенок был предоставлен сам себе. По сегодняшним меркам он считался "трудным подростком".
© Фото : Public domainПещера, в которой нашли тело Андрея Ющинского
© Фото : Public domain
Пещера, в которой нашли тело Андрея Ющинского
Тревогу родители забили лишь на следующий день. Полицейские начали поиск, но Андрея нигде не было. Спустя неделю его труп случайно обнаружила в небольшой пещере в предместье Лукьяновка играющая там детвора.
Мальчик был почти голый и находился в сидячем положении со связанными руками. Позже эксперты насчитали 47 ранений, нанесенных, вероятно, шилом. Труп был практически полностью обескровлен, однако луж и даже капель бурового цвета нигде не было. Полицейские сделали вывод, что убийство произошло в другом месте.
Антисемитские настроение
Искать преступников поручили Киевскому сыскному отделению во главе с Евгением Мищуком. На первых этапах основными подозреваемыми стали родители Ющинского, а также мать его друга Вера Чеберяк, державшая дома воровской притон. Однако серьезных доказательств их причастности не нашли.
© Фото : Public domainВера Чеберяк с мужем и дочерью Людмилой
© Фото : Public domain
Вера Чеберяк с мужем и дочерью Людмилой
Родным Андрея тем временем стали приходить анонимные письма о том, что его убили члены еврейской общины. Тело обескровили якобы для некого ритуала – "сделать из христианской крови мальчика мацу". Эту же версию постепенно начали раскручивать русские националисты и подконтрольная им пресса.
Неудивительно, что под давлением общественности вектор расследования вскоре сменился в сторону ритуального убийства. Подозрение пало на еврея Менделя Бейлиса. Сам он родился в очень религиозной семье хасидов, но вел довольно светский образ жизни: работал в шабат и не соблюдал большинство обрядов.
Бейлиса задержали под таким предлогом: пещера, где нашли труп мальчика, примыкает к кирпичному заводу, на котором тот и работал. Вскоре появились несколько "важных" свидетелей. Фонарщик Казимир Шахов вдруг вспомнил, что видел, как Бейлис тащил Андрея в сторону пещеры. Нашлись и другие "очевидцы", подтвердившие эти показания.
© Фото : Public domainОкровавленная рубашка Андрея Ющинского
© Фото : Public domain
Окровавленная рубашка Андрея Ющинского
В обществе тем временем назрел серьезный раскол: черносотенцы, и до этого всячески подогревающие антисемитские настроения, призывали к погромам и выселению евреев. Либералы в открытую называли дело сфабрикованным и требовали немедленного освобождения Бейлиса.
Эмиграция в Америку
Судебный процесс стартовал в сентябре 1913-го. В защиту Бейлиса выступила даже международная общественность, включая известных писателей Герберта Уэллса и Томаса Манна. В суде же его интересы представлял весь цвет российской адвокатуры.
© Фото : Public domainБейлис под стражей
© Фото : Public domain
Бейлис под стражей
В итоге, спустя два месяца присяжные пришли к однозначному выводу – к убийству мальчика Мендель никакого отношения не имеет. После двух лет заключения его отпустили на свободу. Вскоре Бейлис вместе с семьей эмигрировал сначала в Палестину, а оттуда в США, где позже написал книгу "История моих страданий".
Многие полицейские, следователи, прокуроры и даже министры, причастные к резонансному делу, были арестованы и казнены большевиками после Октябрьской революции. Убийцы Андрея так и остались не найденными.
© Фото : Public domainСхема расположения ран на теле Андрея Ющинского. Копия с рисунка профессора Оболонского
© Фото : Public domain
Схема расположения ран на теле Андрея Ющинского. Копия с рисунка профессора Оболонского
Наиболее очевидной версией историки называют самую первую – с мальчиком могли расправится Вера Чеберяк и ее друзья-уголовники. Боялись, что тот выдаст их криминальные тайны. Под ритуальное убийство все замаскировали, чтобы как можно сильнее запутать следствие. Что, в конечном счете, и получилось.