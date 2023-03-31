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Одно из самых загадочных преступлений в российской истории - РИА Новости, 31.03.2023
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16:34 31.03.2023 (обновлено: 17:11 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/kriminal-1862221895.html
Одно из самых загадочных преступлений в российской истории
Одно из самых загадочных преступлений в российской истории - РИА Новости, 31.03.2023
Одно из самых загадочных преступлений в российской истории
Обескровленное тело и 47 ножевых ранений – уголовное дело об убийстве 11-летнего Андрея Ющинского в начале XX века до сих пор остается одним из самых загадочных РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:34
2023-03-31T17:11
россия
палестина
сша
герберт уэллс
томас манн
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Обескровленное тело и 47 ножевых ранений – уголовное дело об убийстве 11-летнего Андрея Ющинского в начале XX века до сих пор остается одним из самых загадочных в российской истории. Единственного обвиняемого оправдали. Подробности, - в материале РИА Новости.Обескровленное телоУтром 12 марта 1911-го двенадцатилетний ученик Киево-Софийского духовного училища Андрей Ющинский отправился гулять. Мальчик жил вместе с матерью и отчимом, которые постоянно пропадали на работе. Поэтому его воспитывала тетка.Однако большую часть времени ребенок был предоставлен сам себе. По сегодняшним меркам он считался "трудным подростком".Тревогу родители забили лишь на следующий день. Полицейские начали поиск, но Андрея нигде не было. Спустя неделю его труп случайно обнаружила в небольшой пещере в предместье Лукьяновка играющая там детвора.Мальчик был почти голый и находился в сидячем положении со связанными руками. Позже эксперты насчитали 47 ранений, нанесенных, вероятно, шилом. Труп был практически полностью обескровлен, однако луж и даже капель бурового цвета нигде не было. Полицейские сделали вывод, что убийство произошло в другом месте.Антисемитские настроениеИскать преступников поручили Киевскому сыскному отделению во главе с Евгением Мищуком. На первых этапах основными подозреваемыми стали родители Ющинского, а также мать его друга Вера Чеберяк, державшая дома воровской притон. Однако серьезных доказательств их причастности не нашли.Родным Андрея тем временем стали приходить анонимные письма о том, что его убили члены еврейской общины. Тело обескровили якобы для некого ритуала – "сделать из христианской крови мальчика мацу". Эту же версию постепенно начали раскручивать русские националисты и подконтрольная им пресса.Неудивительно, что под давлением общественности вектор расследования вскоре сменился в сторону ритуального убийства. Подозрение пало на еврея Менделя Бейлиса. Сам он родился в очень религиозной семье хасидов, но вел довольно светский образ жизни: работал в шабат и не соблюдал большинство обрядов.Бейлиса задержали под таким предлогом: пещера, где нашли труп мальчика, примыкает к кирпичному заводу, на котором тот и работал. Вскоре появились несколько "важных" свидетелей. Фонарщик Казимир Шахов вдруг вспомнил, что видел, как Бейлис тащил Андрея в сторону пещеры. Нашлись и другие "очевидцы", подтвердившие эти показания.В обществе тем временем назрел серьезный раскол: черносотенцы, и до этого всячески подогревающие антисемитские настроения, призывали к погромам и выселению евреев. Либералы в открытую называли дело сфабрикованным и требовали немедленного освобождения Бейлиса.Эмиграция в АмерикуСудебный процесс стартовал в сентябре 1913-го. В защиту Бейлиса выступила даже международная общественность, включая известных писателей Герберта Уэллса и Томаса Манна. В суде же его интересы представлял весь цвет российской адвокатуры.В итоге, спустя два месяца присяжные пришли к однозначному выводу – к убийству мальчика Мендель никакого отношения не имеет. После двух лет заключения его отпустили на свободу. Вскоре Бейлис вместе с семьей эмигрировал сначала в Палестину, а оттуда в США, где позже написал книгу "История моих страданий".Многие полицейские, следователи, прокуроры и даже министры, причастные к резонансному делу, были арестованы и казнены большевиками после Октябрьской революции. Убийцы Андрея так и остались не найденными.Наиболее очевидной версией историки называют самую первую – с мальчиком могли расправится Вера Чеберяк и ее друзья-уголовники. Боялись, что тот выдаст их криминальные тайны. Под ритуальное убийство все замаскировали, чтобы как можно сильнее запутать следствие. Что, в конечном счете, и получилось.
россия
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96
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РИА Новости
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россия, палестина, сша, герберт уэллс, томас манн
Россия, Палестина, США, Герберт Уэллс, Томас Манн

Одно из самых загадочных преступлений в российской истории

© Фото : Public domainБейлис под стражей
Бейлис под стражей - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Обескровленное тело и 47 ножевых ранений – уголовное дело об убийстве 11-летнего Андрея Ющинского в начале XX века до сих пор остается одним из самых загадочных в российской истории. Единственного обвиняемого оправдали. Подробности, - в материале РИА Новости.

Обескровленное тело

Утром 12 марта 1911-го двенадцатилетний ученик Киево-Софийского духовного училища Андрей Ющинский отправился гулять. Мальчик жил вместе с матерью и отчимом, которые постоянно пропадали на работе. Поэтому его воспитывала тетка.
Однако большую часть времени ребенок был предоставлен сам себе. По сегодняшним меркам он считался "трудным подростком".
© Фото : Public domainПещера, в которой нашли тело Андрея Ющинского
Пещера, в которой нашли тело Андрея Ющинского - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Public domain
Пещера, в которой нашли тело Андрея Ющинского
Тревогу родители забили лишь на следующий день. Полицейские начали поиск, но Андрея нигде не было. Спустя неделю его труп случайно обнаружила в небольшой пещере в предместье Лукьяновка играющая там детвора.
Мальчик был почти голый и находился в сидячем положении со связанными руками. Позже эксперты насчитали 47 ранений, нанесенных, вероятно, шилом. Труп был практически полностью обескровлен, однако луж и даже капель бурового цвета нигде не было. Полицейские сделали вывод, что убийство произошло в другом месте.

Антисемитские настроение

Искать преступников поручили Киевскому сыскному отделению во главе с Евгением Мищуком. На первых этапах основными подозреваемыми стали родители Ющинского, а также мать его друга Вера Чеберяк, державшая дома воровской притон. Однако серьезных доказательств их причастности не нашли.
© Фото : Public domainВера Чеберяк с мужем и дочерью Людмилой
Вера Чеберякова с мужем и дочерью Людмилой - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Public domain
Вера Чеберяк с мужем и дочерью Людмилой
Родным Андрея тем временем стали приходить анонимные письма о том, что его убили члены еврейской общины. Тело обескровили якобы для некого ритуала – "сделать из христианской крови мальчика мацу". Эту же версию постепенно начали раскручивать русские националисты и подконтрольная им пресса.
Неудивительно, что под давлением общественности вектор расследования вскоре сменился в сторону ритуального убийства. Подозрение пало на еврея Менделя Бейлиса. Сам он родился в очень религиозной семье хасидов, но вел довольно светский образ жизни: работал в шабат и не соблюдал большинство обрядов.
Бейлиса задержали под таким предлогом: пещера, где нашли труп мальчика, примыкает к кирпичному заводу, на котором тот и работал. Вскоре появились несколько "важных" свидетелей. Фонарщик Казимир Шахов вдруг вспомнил, что видел, как Бейлис тащил Андрея в сторону пещеры. Нашлись и другие "очевидцы", подтвердившие эти показания.
© Фото : Public domainОкровавленная рубашка Андрея Ющинского
Окровавленная рубашка Андрея Ющинского - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Public domain
Окровавленная рубашка Андрея Ющинского
В обществе тем временем назрел серьезный раскол: черносотенцы, и до этого всячески подогревающие антисемитские настроения, призывали к погромам и выселению евреев. Либералы в открытую называли дело сфабрикованным и требовали немедленного освобождения Бейлиса.

Эмиграция в Америку

Судебный процесс стартовал в сентябре 1913-го. В защиту Бейлиса выступила даже международная общественность, включая известных писателей Герберта Уэллса и Томаса Манна. В суде же его интересы представлял весь цвет российской адвокатуры.
© Фото : Public domainБейлис под стражей
Бейлис под стражей - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Public domain
Бейлис под стражей
В итоге, спустя два месяца присяжные пришли к однозначному выводу – к убийству мальчика Мендель никакого отношения не имеет. После двух лет заключения его отпустили на свободу. Вскоре Бейлис вместе с семьей эмигрировал сначала в Палестину, а оттуда в США, где позже написал книгу "История моих страданий".
Многие полицейские, следователи, прокуроры и даже министры, причастные к резонансному делу, были арестованы и казнены большевиками после Октябрьской революции. Убийцы Андрея так и остались не найденными.
© Фото : Public domainСхема расположения ран на теле Андрея Ющинского. Копия с рисунка профессора Оболонского
Схема расположения ран на теле Андрея Ющинского. Копия с рисунка профессора Оболонского - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Public domain
Схема расположения ран на теле Андрея Ющинского. Копия с рисунка профессора Оболонского
Наиболее очевидной версией историки называют самую первую – с мальчиком могли расправится Вера Чеберяк и ее друзья-уголовники. Боялись, что тот выдаст их криминальные тайны. Под ритуальное убийство все замаскировали, чтобы как можно сильнее запутать следствие. Что, в конечном счете, и получилось.
 
РоссияПалестинаСШАГерберт УэллсТомас Манн
 
 
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