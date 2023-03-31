https://ria.ru/20230331/kredit-1862012164.html

Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года

Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года - РИА Новости, 31.03.2023

Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года

Госдума собирается продлить кредитные каникулы до конца 2023 года, пока не будет принят постоянно действующий закон, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:10

2023-03-31T06:10

2023-03-31T06:10

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума собирается продлить кредитные каникулы до конца 2023 года, пока не будет принят постоянно действующий закон, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сегодня истекает срок, в течение которого физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) имеют право обратиться к своему кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года. "Антиковидные (кредитные - ред.) каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон", - сказал Аксаков. С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне распространения коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы при этом предоставляются на период до шести месяцев. Позднее эта мера была продлена до 31 марта 2023 года, теперь льготный период смогут получить граждане и субъекты МСП, которые осуществляют свою деятельность в наиболее пострадавших от санкций отраслях. Ранее в Банке России сообщили РИА Новости, что регулятор "рассчитывает на продление действия программы кредитных каникул по федеральному закону № 106-ФЗ до конца текущего года – по согласованию с правительством РФ". При этом в ЦБ отметили, что, помимо этого, дорабатывается законопроект о постоянно действующем механизме кредитных каникул по потребкредитам и займам. Он будет существовать одновременно с ипотечными каникулами, закон о которых вступил в силу с 31 августа 2019 года. Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. А в январе газета "Известия" со ссылкой на Аксакова сообщила, что на постоянной основе закон заработает с марта 2023 года.

https://ria.ru/20221206/gosduma-1836571602.html

https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html

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анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ипотека, экономика