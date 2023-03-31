Рейтинг@Mail.ru
Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kredit-1862012164.html
Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года
Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года - РИА Новости, 31.03.2023
Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года
Госдума собирается продлить кредитные каникулы до конца 2023 года, пока не будет принят постоянно действующий закон, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:10
2023-03-31T06:10
анатолий аксаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума собирается продлить кредитные каникулы до конца 2023 года, пока не будет принят постоянно действующий закон, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сегодня истекает срок, в течение которого физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) имеют право обратиться к своему кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года. "Антиковидные (кредитные - ред.) каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон", - сказал Аксаков. С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне распространения коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы при этом предоставляются на период до шести месяцев. Позднее эта мера была продлена до 31 марта 2023 года, теперь льготный период смогут получить граждане и субъекты МСП, которые осуществляют свою деятельность в наиболее пострадавших от санкций отраслях. Ранее в Банке России сообщили РИА Новости, что регулятор "рассчитывает на продление действия программы кредитных каникул по федеральному закону № 106-ФЗ до конца текущего года – по согласованию с правительством РФ". При этом в ЦБ отметили, что, помимо этого, дорабатывается законопроект о постоянно действующем механизме кредитных каникул по потребкредитам и займам. Он будет существовать одновременно с ипотечными каникулами, закон о которых вступил в силу с 31 августа 2019 года. Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. А в январе газета "Известия" со ссылкой на Аксакова сообщила, что на постоянной основе закон заработает с марта 2023 года.
https://ria.ru/20221206/gosduma-1836571602.html
https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ипотека, экономика
Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека, Экономика
Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года

Депутат Аксаков: Госдума собирается продлить кредитные каникулы до конца 2023 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума собирается продлить кредитные каникулы до конца 2023 года, пока не будет принят постоянно действующий закон, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Сегодня истекает срок, в течение которого физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) имеют право обратиться к своему кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
ГД в первом чтении одобрила закрепление кредитных каникул для граждан
6 декабря 2022, 10:01
"Антиковидные (кредитные - ред.) каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон", - сказал Аксаков.
С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне распространения коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы при этом предоставляются на период до шести месяцев. Позднее эта мера была продлена до 31 марта 2023 года, теперь льготный период смогут получить граждане и субъекты МСП, которые осуществляют свою деятельность в наиболее пострадавших от санкций отраслях.
Ранее в Банке России сообщили РИА Новости, что регулятор "рассчитывает на продление действия программы кредитных каникул по федеральному закону № 106-ФЗ до конца текущего года – по согласованию с правительством РФ". При этом в ЦБ отметили, что, помимо этого, дорабатывается законопроект о постоянно действующем механизме кредитных каникул по потребкредитам и займам. Он будет существовать одновременно с ипотечными каникулами, закон о которых вступил в силу с 31 августа 2019 года.
Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. А в январе газета "Известия" со ссылкой на Аксакова сообщила, что на постоянной основе закон заработает с марта 2023 года.
Объявление о кредитах на улице - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите
27 марта, 08:27
 
Анатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИпотекаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала