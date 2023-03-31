https://ria.ru/20230331/koran-1862237389.html

Десять томов толкования Корана для незрячих представят на KazanForum в мае

Десять томов толкования Корана для незрячих представят на KazanForum в мае - РИА Новости, 31.03.2023

Десять томов толкования Корана для незрячих представят на KazanForum в мае

Десятитомная версия тафсира (толкования) Корана для незрячих будет представлена в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир:... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:26

2023-03-31T17:26

2023-03-31T17:26

республика татарстан

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

религия

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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Десятитомная версия тафсира (толкования) Корана для незрячих будет представлена в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" в Казани в мае, сообщает оргкомитет мероприятия. "Незрячие специалисты казанского благотворительного фонда "Ярдэм – Помощь" адаптировали последнее издание толкования Корана Духовного управления мусульман Татарстана по методу Луи Брайля… Он будет представлен в мае на KazanForum", - говорится в сообщении. Отмечается, что один полный комплект этого произведения, выполненного шрифтом Брайля, состоит из 10 томов. На KazanForum труд казанских специалистов смогут оценить представители исламского мира. "Данный комментированный перевод на русский язык был выполнен под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан и является итогом семилетней работы не только филологов, но и имамов, представителей исламских учебных заведений", - сказал президент правления фонда "Ярдэм" Ильгам Исмагилов. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Центральной площадкой мероприятия является международный выставочный центр "Казань Экспо". Оператором по подготовке и проведению выступает Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора - АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

https://ria.ru/20230318/koran-1858857175.html

https://ria.ru/20220210/zrenie-1772049602.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, республика татарстан (татарстан), марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, религия