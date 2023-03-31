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Новая концепция внешней политики изменит миропорядок, считает сенатор - РИА Новости, 31.03.2023
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16:13 31.03.2023
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Новая концепция внешней политики изменит миропорядок, считает сенатор
Новая концепция внешней политики изменит миропорядок, считает сенатор - РИА Новости, 31.03.2023
Новая концепция внешней политики изменит миропорядок, считает сенатор
Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что новая концепция внешней политики России изменит миропорядок и формулирует... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:13
2023-03-31T16:13
сша
россия
сергей цеков
совет федерации рф
брикс
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что новая концепция внешней политики России изменит миропорядок и формулирует принципы, ведущие к окончанию доминирования США. Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания. "Новая концепция заставит США пересмотреть свою роль в мире и ту враждебную политику, которую они проводят по отношению к другим государствам. Концепция позволит изменить миропорядок и формулирует принципы, ведущие к окончанию доминирования США. В противном случае они станут изгоями", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, на сегодняшний день США являются основным поджигателем войны и источником провоцирования нестабильности в мире. По его словам, безопасность нового миропорядка будет зависеть от стран, которые набирают вес и проводят самостоятельную внешнюю политику. "Это, прежде всего, страны БРИКС. США сейчас уже сдают позиции, но пока не способны свернуть с рельс доминирования над теми, кто не согласен с их политикой. Но жизнь заставит их от этого отказаться. И после этого мир станет более спокойным и миролюбивым", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html
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сша, россия, сергей цеков, совет федерации рф, брикс, владимир путин, в мире
США, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, БРИКС, Владимир Путин, В мире
Новая концепция внешней политики изменит миропорядок, считает сенатор

Сенатор Цеков: новая концепция внешней политики России изменит миропорядок и поведение США

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что новая концепция внешней политики России изменит миропорядок и формулирует принципы, ведущие к окончанию доминирования США.
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
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"Новая концепция заставит США пересмотреть свою роль в мире и ту враждебную политику, которую они проводят по отношению к другим государствам. Концепция позволит изменить миропорядок и формулирует принципы, ведущие к окончанию доминирования США. В противном случае они станут изгоями", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, на сегодняшний день США являются основным поджигателем войны и источником провоцирования нестабильности в мире.
«
"От их поведения страдают практически все страны мира", - подчеркнул Цеков.
По его словам, безопасность нового миропорядка будет зависеть от стран, которые набирают вес и проводят самостоятельную внешнюю политику.
"Это, прежде всего, страны БРИКС. США сейчас уже сдают позиции, но пока не способны свернуть с рельс доминирования над теми, кто не согласен с их политикой. Но жизнь заставит их от этого отказаться. И после этого мир станет более спокойным и миролюбивым", - подчеркнул сенатор.
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