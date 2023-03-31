https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862186540.html
Россия будет отстаивать свое право на существование всеми средствами
Россия будет отстаивать свое право на существование всеми средствами - РИА Новости, 31.03.2023
Россия будет отстаивать свое право на существование всеми средствами
В ответ на недружественные действия Запада Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися средствами, говорится в новой концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:09
2023-03-31T15:09
2023-03-31T15:09
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запад
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В ответ на недружественные действия Запада Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися средствами, говорится в новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем подчеркивается, что "созидательную энергию Российская Федерация будет концентрировать на географических векторах своей внешней политики, которые имеют очевидные перспективы с точки зрения расширения взаимовыгодного международного сотрудничества". "Большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы, вносящей решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития государств. Это открывает широкие возможности для успешной деятельности Российской Федерации на международной арене", - отмечается в документе.
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россия, в мире, запад
Россия будет отстаивать свое право на существование всеми средствами
Россия будет отстаивать право на существование в ответ на недружественные действия Запада
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
В ответ на недружественные действия Запада Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися средствами, говорится в новой концепции внешней политики. Документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами", - говорится в документе.
В нем подчеркивается, что "созидательную энергию Российская Федерация будет концентрировать на географических векторах своей внешней политики, которые имеют очевидные перспективы с точки зрения расширения взаимовыгодного международного сотрудничества".
"Большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы, вносящей решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития государств. Это открывает широкие возможности для успешной деятельности Российской Федерации на международной арене", - отмечается в документе.
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