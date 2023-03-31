https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862186540.html

Россия будет отстаивать свое право на существование всеми средствами

Россия будет отстаивать свое право на существование всеми средствами - РИА Новости, 31.03.2023

Россия будет отстаивать свое право на существование всеми средствами

В ответ на недружественные действия Запада Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися средствами, говорится в новой концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:09

2023-03-31T15:09

2023-03-31T15:09

россия

в мире

запад

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В ответ на недружественные действия Запада Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися средствами, говорится в новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем подчеркивается, что "созидательную энергию Российская Федерация будет концентрировать на географических векторах своей внешней политики, которые имеют очевидные перспективы с точки зрения расширения взаимовыгодного международного сотрудничества". "Большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы, вносящей решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития государств. Это открывает широкие возможности для успешной деятельности Российской Федерации на международной арене", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230331/adaptatsiya-1862036650.html

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россия, в мире, запад