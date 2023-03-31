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Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой - РИА Новости, 31.03.2023
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15:08 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862185973.html
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой - РИА Новости, 31.03.2023
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой
Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:08
2023-03-31T15:08
политика
латинская америка
африка
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в обновленной концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития", - говорится в документе. В концепции отмечается, что "Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе". Москва нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в документе. "Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней", - отмечается также в концепции.
https://ria.ru/20230328/afrika-1861327917.html
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политика, латинская америка, африка, россия
Политика, Латинская Америка, Африка, Россия
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой

Концепция внешней политики определяет отношения России с Африкой и Латинской Америкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Участники Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в обновленной концепции внешней политики.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития", - говорится в документе.
В концепции отмечается, что "Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе".
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Москва нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в документе.
"Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней", - отмечается также в концепции.
 
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