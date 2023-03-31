https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862185973.html
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой - РИА Новости, 31.03.2023
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой
Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:08
2023-03-31T15:08
2023-03-31T15:08
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в обновленной концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития", - говорится в документе. В концепции отмечается, что "Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе". Москва нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в документе. "Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней", - отмечается также в концепции.
https://ria.ru/20230328/afrika-1861327917.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, латинская америка, африка, россия
Политика, Латинская Америка, Африка, Россия
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой
Концепция внешней политики определяет отношения России с Африкой и Латинской Америкой
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в обновленной концепции внешней политики
.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития", - говорится в документе.
В концепции отмечается, что "Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе".
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нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в документе.
"Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней", - отмечается также в концепции.