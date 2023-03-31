https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862185973.html

Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой

Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой - РИА Новости, 31.03.2023

Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой

Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:08

2023-03-31T15:08

2023-03-31T15:08

политика

латинская америка

африка

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская сторона намерена способствовать дальнейшему становлению Африки, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в обновленной концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития", - говорится в документе. В концепции отмечается, что "Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе". Москва нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике и намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в документе. "Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней", - отмечается также в концепции.

https://ria.ru/20230328/afrika-1861327917.html

латинская америка

африка

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, латинская америка, африка, россия