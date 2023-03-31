https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862171232.html

Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России

Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России - РИА Новости, 31.03.2023

Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России

В новой Концепции внешней политики России вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:45

2023-03-31T14:45

2023-03-31T14:50

россия

сергей лавров

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В новой Концепции внешней политики России вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вводится тезис об использовании Вооруженных Сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие", - заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230218/khersh-1852819720.html

россия

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россия, сергей лавров, в мире, вооруженные силы рф