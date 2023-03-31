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Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России - РИА Новости, 31.03.2023
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России
В новой Концепции внешней политики России вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:45
2023-03-31T14:45
2023-03-31T14:50
россия
сергей лавров
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В новой Концепции внешней политики России вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вводится тезис об использовании Вооруженных Сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие", - заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза РФ.
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россия, сергей лавров, в мире, вооруженные силы рф
Россия, Сергей Лавров, В мире, Вооруженные силы РФ
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России
Лавров: в новой Концепции ввели тезис об использовании ВС России для отражения нападения