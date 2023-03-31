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Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России - РИА Новости, 31.03.2023
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14:45 31.03.2023 (обновлено: 14:50 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862171232.html
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России - РИА Новости, 31.03.2023
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России
В новой Концепции внешней политики России вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:45
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россия
сергей лавров
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В новой Концепции внешней политики России вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вводится тезис об использовании Вооруженных Сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие", - заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза РФ.
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россия, сергей лавров, в мире, вооруженные силы рф
Россия, Сергей Лавров, В мире, Вооруженные силы РФ
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России

Лавров: в новой Концепции ввели тезис об использовании ВС России для отражения нападения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В новой Концепции внешней политики России вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вводится тезис об использовании Вооруженных Сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие", - заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза РФ.
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