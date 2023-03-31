https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862167018.html
Опубликована новая Концепция внешней политики России
Опубликована новая Концепция внешней политики России - РИА Новости, 31.03.2023
Опубликована новая Концепция внешней политики России
Обновленная концепция внешней политики России опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:36
2023-03-31T14:36
2023-03-31T15:13
россия
владимир путин
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики России опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.В пятницу президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза, на котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров доложил о новой концепции внешней политики России.Последний раз Россия обновляла концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года президент РФ заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике, однако после обсуждения документа на совещании Совбеза президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена 31 марта.В МИД РФ ранее отмечали, что исходят из того, что многое из обновленной концепции будет определять внешнеполитическую линию РФ "в ближайшие 4-6 лет", чтобы, по словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862168226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, сергей лавров, политика
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Политика
Опубликована новая Концепция внешней политики России
Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Обновленная концепция
внешней политики России опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
В пятницу президент РФ Владимир Путин
проводит совещание с постоянными членами Совбеза, на котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
доложил о новой концепции внешней политики России.
Последний раз Россия обновляла концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года президент РФ заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике, однако после обсуждения документа на совещании Совбеза президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена 31 марта.
В МИД РФ ранее отмечали, что исходят из того, что многое из обновленной концепции будет определять внешнеполитическую линию РФ "в ближайшие 4-6 лет", чтобы, по словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".
Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД