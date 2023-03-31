https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862167018.html

Опубликована новая Концепция внешней политики России

Опубликована новая Концепция внешней политики России - РИА Новости, 31.03.2023

Опубликована новая Концепция внешней политики России

Обновленная концепция внешней политики России опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:36

2023-03-31T14:36

2023-03-31T15:13

россия

владимир путин

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики России опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.В пятницу президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза, на котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров доложил о новой концепции внешней политики России.Последний раз Россия обновляла концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года президент РФ заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике, однако после обсуждения документа на совещании Совбеза президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена 31 марта.В МИД РФ ранее отмечали, что исходят из того, что многое из обновленной концепции будет определять внешнеполитическую линию РФ "в ближайшие 4-6 лет", чтобы, по словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862168226.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

россия, владимир путин, сергей лавров, политика