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В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 31.03.2023 (обновлено: 20:45 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862275384.html
В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления
В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления - РИА Новости, 31.03.2023
В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления
У Киева недостаточно танков для контрнаступления, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:10
2023-03-31T20:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
андрей мельник
сергей лавров
алексей резников
нато
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БЕРЛИН, 31 мар — РИА Новости. У Киева недостаточно танков для контрнаступления, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.У Европы не должно быть красных линий относительно поставок истребителей, добавил Мельник.Как сообщил в середине недели министр обороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям. В нем будут участвовать немецкие танки Leopard. Глава ведомства предположил, что наступление начнется в апреле-мае.При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не могут перейти в атаку из-за дефицита боеприпасов. По его словам, Киев еще ожидает поставок вооружения от партнеров. Ситуацию на восточном фронте он назвал неблагоприятной.Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст Киеву Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Министерство обороны Германии сообщило, что в понедельник на Украину прибыли обещанные 18 боевых машин типа A6.США также анонсировали передачу ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230327/arestovich-1861070004.html
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украина, россия, киев, андрей мельник, сергей лавров, алексей резников, нато, владимир зеленский, европа, вооруженные силы украины, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Андрей Мельник, Сергей Лавров, Алексей Резников, НАТО, Владимир Зеленский, Европа, Вооруженные силы Украины, Москва, В мире
В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления

Замглавы МИД Украины Мельник признал, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 мар — РИА Новости. У Киева недостаточно танков для контрнаступления, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«
"Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено. У нас сейчас приблизительно 50-60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков. А это означает, что мы еще долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя", — сообщил дипломат.
У Европы не должно быть красных линий относительно поставок истребителей, добавил Мельник.
Как сообщил в середине недели министр обороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям. В нем будут участвовать немецкие танки Leopard. Глава ведомства предположил, что наступление начнется в апреле-мае.
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При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не могут перейти в атаку из-за дефицита боеприпасов. По его словам, Киев еще ожидает поставок вооружения от партнеров. Ситуацию на восточном фронте он назвал неблагоприятной.
Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку.
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В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст Киеву Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Министерство обороны Германии сообщило, что в понедельник на Украину прибыли обещанные 18 боевых машин типа A6.
США также анонсировали передачу ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00
Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевАндрей МельникСергей ЛавровАлексей РезниковНАТОВладимир ЗеленскийЕвропаВооруженные силы УкраиныМоскваВ мире
 
 
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