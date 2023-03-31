В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления
Замглавы МИД Украины Мельник признал, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 мар — РИА Новости. У Киева недостаточно танков для контрнаступления, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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"Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено. У нас сейчас приблизительно 50-60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков. А это означает, что мы еще долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя", — сообщил дипломат.
У Европы не должно быть красных линий относительно поставок истребителей, добавил Мельник.
Как сообщил в середине недели министр обороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям. В нем будут участвовать немецкие танки Leopard. Глава ведомства предположил, что наступление начнется в апреле-мае.
При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не могут перейти в атаку из-за дефицита боеприпасов. По его словам, Киев еще ожидает поставок вооружения от партнеров. Ситуацию на восточном фронте он назвал неблагоприятной.
Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку.
США также анонсировали передачу ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.