https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862275384.html

В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления

В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления - РИА Новости, 31.03.2023

В Киеве признали дефицит танков для контрнаступления

У Киева недостаточно танков для контрнаступления, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:10

2023-03-31T20:10

2023-03-31T20:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

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андрей мельник

сергей лавров

алексей резников

нато

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БЕРЛИН, 31 мар — РИА Новости. У Киева недостаточно танков для контрнаступления, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.У Европы не должно быть красных линий относительно поставок истребителей, добавил Мельник.Как сообщил в середине недели министр обороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям. В нем будут участвовать немецкие танки Leopard. Глава ведомства предположил, что наступление начнется в апреле-мае.При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не могут перейти в атаку из-за дефицита боеприпасов. По его словам, Киев еще ожидает поставок вооружения от партнеров. Ситуацию на восточном фронте он назвал неблагоприятной.Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст Киеву Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Министерство обороны Германии сообщило, что в понедельник на Украину прибыли обещанные 18 боевых машин типа A6.США также анонсировали передачу ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230327/arestovich-1861070004.html

https://ria.ru/20230327/malyar-1860830199.html

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