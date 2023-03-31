https://ria.ru/20230331/kongress-1862003550.html
Спикер конгресса США обвинил прокурора Манхэттена в злоупотреблении властью
Спикер конгресса США обвинил прокурора Манхэттена в злоупотреблении властью - РИА Новости, 31.03.2023
Спикер конгресса США обвинил прокурора Манхэттена в злоупотреблении властью
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:16
2023-03-31T02:16
2023-03-31T02:29
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью на фоне новостей о предъявлении обвинений экс-президенту Дональду Трампу.Маккарти, являющийся третьим лицом в США, также добавил, что Брэгг "безвозвратно навредил" США и использовал "священную систему правосудия" как оружие.Ранее Трамп, комментируя информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений, назвал это политическим преследованием, а также вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.Трамп обвинил прокурора Брэгга в том, что он "делает грязную работу" в интересах действующего президента США Джо Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке.В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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сша, в мире, конгресс сша, манхэттен, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден, нью-йорк (город)
США, В мире, Конгресс США, Манхэттен, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
Спикер конгресса США обвинил прокурора Манхэттена в злоупотреблении властью
Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в злоупотреблении властью из-за обвинений Трампу
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью на фоне новостей о предъявлении обвинений экс-президенту Дональду Трампу.
«
"Палата представителей привлечет Элвина Брэгга и его беспрецедентное злоупотребление властью к ответственности", - написал он в Twitter.
Маккарти, являющийся третьим лицом в США, также добавил, что Брэгг "безвозвратно навредил" США и использовал "священную систему правосудия" как оружие.
Ранее Трамп, комментируя информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений, назвал это политическим преследованием, а также вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.
Трамп обвинил прокурора Брэгга в том, что он "делает грязную работу" в интересах действующего президента США Джо Байдена
вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
СМИ: предъявленные Трампу обвинения застигли его врасплох