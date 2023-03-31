"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время

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"Нужно, следуя тренду противостояния с западной цивилизацией, вернуть летнее время... Но нужно придать этому идеологический контекст. Возвращаясь к летнему времени, мы как бы говорим о том, что в России вечная весна. Пусть Запад там мерзнет вследствие своей... политики, санкций и замерзает... и пусть он несется на всех парах к ядерной зиме, а мы будем жить в вечной весне", - сказал он.