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"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время - РИА Новости, 31.03.2023
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03:36 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kommunisty-1862006037.html
"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время
"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время - РИА Новости, 31.03.2023
"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время
"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время, соответствующее письмо они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:36
2023-03-31T03:36
россия
ссср
михаил мишустин
общество
коммунисты россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Коммунисты России" предложили вернуть летнее время, соответствующее письмо они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. Малинкович уточнил, что соответствующее письмо партия направила Мишустину. Также политик заявил, что летнее время - "естественное состояние для наших людей", а Россия - "страна вечной весны в ментальном смысле". Впервые перевод на летнее время был введен в 1917 году. Регулярный перевод часов на летнее время был введен в СССР с 1 апреля 1981 года. С 2014 года в России не переводят время.
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россия, ссср, михаил мишустин, общество, коммунисты россии
Россия, СССР, Михаил Мишустин, Общество, Коммунисты России
"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время

"Коммунисты России" предложили вернуть летнее время в качестве меры борьбы с Западом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСъезд партии "Коммунисты России"
Съезд партии Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Коммунисты России" предложили вернуть летнее время, соответствующее письмо они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
«
"Нужно, следуя тренду противостояния с западной цивилизацией, вернуть летнее время... Но нужно придать этому идеологический контекст. Возвращаясь к летнему времени, мы как бы говорим о том, что в России вечная весна. Пусть Запад там мерзнет вследствие своей... политики, санкций и замерзает... и пусть он несется на всех парах к ядерной зиме, а мы будем жить в вечной весне", - сказал он.
Малинкович уточнил, что соответствующее письмо партия направила Мишустину. Также политик заявил, что летнее время - "естественное состояние для наших людей", а Россия - "страна вечной весны в ментальном смысле".
Впервые перевод на летнее время был введен в 1917 году. Регулярный перевод часов на летнее время был введен в СССР с 1 апреля 1981 года. С 2014 года в России не переводят время.
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