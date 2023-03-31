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Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
14:48 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kitay-1862168984.html
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2023
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа
Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:48
2023-03-31T14:48
туризм
туризм
новости - туризм
китай
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ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР. "Начиная с сегодняшнего дня китайские турагентства и онлайн-поставщики туруслуг возобновляют организацию въездных групп иностранцев и предоставление услуг "авиабилеты плюс отель", — говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте министерства. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
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туризм, новости - туризм, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа

Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа с 31 марта

CC BY-SA 2.0 / Silly Rabbit / Yowhatup 395Туристы в провинции Хайнань в Китае
Туристы в провинции Хайнань в Китае - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Silly Rabbit / Yowhatup 395
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР.
"Начиная с сегодняшнего дня китайские турагентства и онлайн-поставщики туруслуг возобновляют организацию въездных групп иностранцев и предоставление услуг "авиабилеты плюс отель", — говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте министерства.
Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
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