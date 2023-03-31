https://ria.ru/20230331/kitay-1862168984.html
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2023
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа
Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:48
2023-03-31T14:48
2023-03-31T14:48
туризм
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китай
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ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР. "Начиная с сегодняшнего дня китайские турагентства и онлайн-поставщики туруслуг возобновляют организацию въездных групп иностранцев и предоставление услуг "авиабилеты плюс отель", — говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте министерства. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
https://ria.ru/20230330/kitay-1861939550.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа
Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа с 31 марта
ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР.
"Начиная с сегодняшнего дня китайские турагентства и онлайн-поставщики туруслуг возобновляют организацию въездных групп иностранцев и предоставление услуг "авиабилеты плюс отель", — говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте министерства.
Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
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