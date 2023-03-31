https://ria.ru/20230331/kitay-1862168984.html

Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа

Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2023

Китай разрешил въезд туристических групп из-за рубежа

Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:48

2023-03-31T14:48

2023-03-31T14:48

туризм

туризм

новости - туризм

китай

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ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР. "Начиная с сегодняшнего дня китайские турагентства и онлайн-поставщики туруслуг возобновляют организацию въездных групп иностранцев и предоставление услуг "авиабилеты плюс отель", — говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте министерства. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

https://ria.ru/20230330/kitay-1861939550.html

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай