Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:20 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kiev-1862038924.html
Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ
Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.03.2023
Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ
Обстановка в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу должна прийти комиссия по приемке имущества объектов, спокойная, дежурит полиция, пишет украинское издание... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:20
2023-03-31T10:20
религия
украина
киев
страна.ua
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862036874_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a1811c36fae1dbe4215c551e116b790c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Обстановка в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу должна прийти комиссия по приемке имущества объектов, спокойная, дежурит полиция, пишет украинское издание "Вести.ua". Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что верующие с самого утра собираются в лавре и намерены перейти к главному входу монастыря, где будут ожидать членов комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра". В канонической УПЦ накануне заявляли, что представители властей в пятницу утром попытаются опечатать храмы лавры, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя реагировать. "Ситуация на территории спокойная, прихожан немного, но люди собираются. Внутри Лавры находятся полицейские, но с виду без оружия", - пишет "Вести.ua" Накануне в УПЦ сообщили, что члены комиссии по приемке имущества Киево-Печерской лавры покинули территорию монастыря, так и не начав работу. По информации церкви, члены комиссии планируют возобновить работу 31 марта с 10.00 (совпадает с мск). Ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабмина от 2013 года о передаче в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. В канонической УПЦ заявили, что обратятся в суд, генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены договора аренды Киево-Печерской лавры. В начале марта подконтрольный минкультуры Украины "Национальный заповедник Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора бессрочной бесплатной аренды с одноименным монастырем УПЦ и потребовал, чтобы монахи покинули обитель 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230331/kiev-1862037267.html
https://ria.ru/20230331/lavra-1862022481.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862036874_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_404e6a65c848f8d1b6b09ed9b9518f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, страна.ua, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Страна.ua, Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ

"Вести.ua": обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, дежурит полиция

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Обстановка в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу должна прийти комиссия по приемке имущества объектов, спокойная, дежурит полиция, пишет украинское издание "Вести.ua".
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что верующие с самого утра собираются в лавре и намерены перейти к главному входу монастыря, где будут ожидать членов комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра". В канонической УПЦ накануне заявляли, что представители властей в пятницу утром попытаются опечатать храмы лавры, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя реагировать.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Верующие не пустили комиссию по приемке объектов в Киево-Печерскую лавру
10:11
"Ситуация на территории спокойная, прихожан немного, но люди собираются. Внутри Лавры находятся полицейские, но с виду без оружия", - пишет "Вести.ua"
Накануне в УПЦ сообщили, что члены комиссии по приемке имущества Киево-Печерской лавры покинули территорию монастыря, так и не начав работу. По информации церкви, члены комиссии планируют возобновить работу 31 марта с 10.00 (совпадает с мск).
Ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабмина от 2013 года о передаче в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. В канонической УПЦ заявили, что обратятся в суд, генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены договора аренды Киево-Печерской лавры.
В начале марта подконтрольный минкультуры Украины "Национальный заповедник Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора бессрочной бесплатной аренды с одноименным монастырем УПЦ и потребовал, чтобы монахи покинули обитель 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Православный священник идет по территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Киев настаивает на выселении монахов из лавры, но обещает не применять силу
09:00
 
РелигияУкраинаКиевСтрана.uaУкраинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала