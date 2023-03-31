https://ria.ru/20230331/kiev-1862038924.html

Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ

Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.03.2023

Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ

Обстановка в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу должна прийти комиссия по приемке имущества объектов, спокойная, дежурит полиция, пишет украинское издание... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:20

2023-03-31T10:20

2023-03-31T10:20

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Обстановка в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу должна прийти комиссия по приемке имущества объектов, спокойная, дежурит полиция, пишет украинское издание "Вести.ua". Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что верующие с самого утра собираются в лавре и намерены перейти к главному входу монастыря, где будут ожидать членов комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра". В канонической УПЦ накануне заявляли, что представители властей в пятницу утром попытаются опечатать храмы лавры, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя реагировать. "Ситуация на территории спокойная, прихожан немного, но люди собираются. Внутри Лавры находятся полицейские, но с виду без оружия", - пишет "Вести.ua" Накануне в УПЦ сообщили, что члены комиссии по приемке имущества Киево-Печерской лавры покинули территорию монастыря, так и не начав работу. По информации церкви, члены комиссии планируют возобновить работу 31 марта с 10.00 (совпадает с мск). Ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабмина от 2013 года о передаче в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. В канонической УПЦ заявили, что обратятся в суд, генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены договора аренды Киево-Печерской лавры. В начале марта подконтрольный минкультуры Украины "Национальный заповедник Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора бессрочной бесплатной аренды с одноименным монастырем УПЦ и потребовал, чтобы монахи покинули обитель 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230331/kiev-1862037267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, страна.ua, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, религия