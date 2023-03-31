Обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, сообщили СМИ
"Вести.ua": обстановка в Киево-Печерской лавре спокойная, дежурит полиция
© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Обстановка в Киево-Печерской лавре, куда в пятницу должна прийти комиссия по приемке имущества объектов, спокойная, дежурит полиция, пишет украинское издание "Вести.ua".
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что верующие с самого утра собираются в лавре и намерены перейти к главному входу монастыря, где будут ожидать членов комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра". В канонической УПЦ накануне заявляли, что представители властей в пятницу утром попытаются опечатать храмы лавры, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя реагировать.
"Ситуация на территории спокойная, прихожан немного, но люди собираются. Внутри Лавры находятся полицейские, но с виду без оружия", - пишет "Вести.ua"
Накануне в УПЦ сообщили, что члены комиссии по приемке имущества Киево-Печерской лавры покинули территорию монастыря, так и не начав работу. По информации церкви, члены комиссии планируют возобновить работу 31 марта с 10.00 (совпадает с мск).
Ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабмина от 2013 года о передаче в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. В канонической УПЦ заявили, что обратятся в суд, генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены договора аренды Киево-Печерской лавры.
В начале марта подконтрольный минкультуры Украины "Национальный заповедник Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора бессрочной бесплатной аренды с одноименным монастырем УПЦ и потребовал, чтобы монахи покинули обитель 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.