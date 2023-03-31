https://ria.ru/20230331/kiev-1862037267.html

Верующие не пустили комиссию по приемке объектов в Киево-Печерскую лавру

Верующие не пустили комиссию по приемке объектов в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 31.03.2023

Верующие не пустили комиссию по приемке объектов в Киево-Печерскую лавру

Прихожане Киево-Печерской лавры вновь не пропустили к зданиям монастыря членов комиссии, которой Министерство культуры поручило описать имущество в связи с... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:11

2023-03-31T10:11

2023-03-31T11:39

религия

в мире

ситуация вокруг упц

украина

киев

украинская православная церковь

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862036852_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_8fd915a26b7a2417669cf10e2a6dfeaa.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Прихожане Киево-Печерской лавры вновь не пропустили к зданиям монастыря членов комиссии, которой Министерство культуры поручило описать имущество в связи с требованием о выселении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило издание "Страна.ua".По информации издания, члены комиссии уже уехали, верующие продолжают собираться у входа в лавру.Как пишут "Вести.ua", обстановка в обители спокойная, там дежурит полиция, но оружия на виду нет.Накануне ситуация развивалась по схожему сценарию — прихожане не позволили комиссии по описи имущества начать работу.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что монахов УПЦ необходимо выселить из лавры, но силу применять никто не собирается.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.О том, что одностороннее расторжение договора незаконно, заявлял наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). УПЦ обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861967741.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862000297.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862000806.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация вокруг упц, украина, киев, украинская православная церковь, оон