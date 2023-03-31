Верующие не пустили комиссию по приемке объектов в Киево-Печерскую лавру
Верующие вновь не пустили комиссию по приемке объектов в помещения Киево-Печерской лавры
© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Прихожане Киево-Печерской лавры вновь не пропустили к зданиям монастыря членов комиссии, которой Министерство культуры поручило описать имущество в связи с требованием о выселении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило издание "Страна.ua".
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"Приехали члены комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра". Верующие УПЦ их снова не допускают к помещениям, которые те хотят проверить. Полиция пока не вмешивается. По словам верующих, они не будут допускать комиссию, пока у них не будет соответствующего решения суда", — говорится в публикации.
По информации издания, члены комиссии уже уехали, верующие продолжают собираться у входа в лавру.
Как пишут "Вести.ua", обстановка в обители спокойная, там дежурит полиция, но оружия на виду нет.
Накануне ситуация развивалась по схожему сценарию — прихожане не позволили комиссии по описи имущества начать работу.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что монахов УПЦ необходимо выселить из лавры, но силу применять никто не собирается.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.
О том, что одностороннее расторжение договора незаконно, заявлял наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). УПЦ обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.