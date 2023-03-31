https://ria.ru/20230331/khotsenko-1862224402.html

Хоценко рассказал, что жена ругалась, но потом согласилась ехать в Омск

Хоценко рассказал, что жена ругалась, но потом согласилась ехать в Омск - РИА Новости, 31.03.2023

Хоценко рассказал, что жена ругалась, но потом согласилась ехать в Омск

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе церемонии своего представления в новой должности рассказал, что жена ругалась, узнав о его назначении,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:36

2023-03-31T16:36

2023-03-31T16:36

омская область

омск

россия

виталий хоценко

общество

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ОМСК, 31 мар – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе церемонии своего представления в новой должности рассказал, что жена ругалась, узнав о его назначении, однако вместе с детьми будет жить с ним в Омске. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 31 марта в Омске представил Хоценко как временно исполняющего обязанности главы Омской области. "Очень надеюсь, что омская земля примет меня, а я сделаю все, чтобы сделать жизнь омичей лучше. По крайней мере, приложу все усилия. И жена согласилась со мной переезжать. Сначала ругалась, потом говорит - поеду и всех детей заберем. Так что будем в самое ближайшее время омичами сами", - сказал Хоценко.

https://ria.ru/20230331/khotsenko-1862047900.html

омская область

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, омск, россия, виталий хоценко, общество