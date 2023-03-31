https://ria.ru/20230331/khotsenko-1862224402.html
Хоценко рассказал, что жена ругалась, но потом согласилась ехать в Омск
Хоценко рассказал, что жена ругалась, но потом согласилась ехать в Омск - РИА Новости, 31.03.2023
Хоценко рассказал, что жена ругалась, но потом согласилась ехать в Омск
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе церемонии своего представления в новой должности рассказал, что жена ругалась, узнав о его назначении,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:36
2023-03-31T16:36
2023-03-31T16:36
омская область
омск
россия
виталий хоценко
общество
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ОМСК, 31 мар – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе церемонии своего представления в новой должности рассказал, что жена ругалась, узнав о его назначении, однако вместе с детьми будет жить с ним в Омске. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 31 марта в Омске представил Хоценко как временно исполняющего обязанности главы Омской области. "Очень надеюсь, что омская земля примет меня, а я сделаю все, чтобы сделать жизнь омичей лучше. По крайней мере, приложу все усилия. И жена согласилась со мной переезжать. Сначала ругалась, потом говорит - поеду и всех детей заберем. Так что будем в самое ближайшее время омичами сами", - сказал Хоценко.
https://ria.ru/20230331/khotsenko-1862047900.html
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РИА Новости
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омская область, омск, россия, виталий хоценко, общество
Омская область, Омск, Россия, Виталий Хоценко, Общество
Хоценко рассказал, что жена ругалась, но потом согласилась ехать в Омск
Врио губернатора Омской области Хоценко рассказал, что жена ругалась, узнав о назначении
ОМСК, 31 мар – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе церемонии своего представления в новой должности рассказал, что жена ругалась, узнав о его назначении, однако вместе с детьми будет жить с ним в Омске.
Полномочный представитель президента РФ
в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 31 марта в Омске представил Хоценко как временно исполняющего обязанности главы Омской области.
"Очень надеюсь, что омская земля примет меня, а я сделаю все, чтобы сделать жизнь омичей лучше. По крайней мере, приложу все усилия. И жена согласилась со мной переезжать. Сначала ругалась, потом говорит - поеду и всех детей заберем. Так что будем в самое ближайшее время омичами сами", - сказал Хоценко.
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона