https://ria.ru/20230331/khotsenko-1862047900.html

Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона

Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона - РИА Новости, 31.03.2023

Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с экс-главой региона Александром Бурковым вылетают в Омск. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:41

2023-03-31T10:41

2023-03-31T10:41

политика

омская область

виталий хоценко

александр бурков

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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с экс-главой региона Александром Бурковым вылетают в Омск. Об этом Хоценко рассказал на видео в своем Telegram-канале, на кадрах они вместе с Бурковым сидят в салоне самолета. "Добрый день, дорогие омичи! С Александром Леонидовичем вылетаем в Омск. Скоро будем дома", - сказал Хоценко, а Бурков передал всем зрителям привет. Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В пятницу полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Хоценко членам правительства Омской области и депутатам законодательного собрания.

https://ria.ru/20230330/khotsenko-1861776248.html

омская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, омская область, виталий хоценко, александр бурков