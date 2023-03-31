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Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона - РИА Новости, 31.03.2023
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10:41 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/khotsenko-1862047900.html
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона - РИА Новости, 31.03.2023
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с экс-главой региона Александром Бурковым вылетают в Омск. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:41
2023-03-31T10:41
политика
омская область
виталий хоценко
александр бурков
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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с экс-главой региона Александром Бурковым вылетают в Омск. Об этом Хоценко рассказал на видео в своем Telegram-канале, на кадрах они вместе с Бурковым сидят в салоне самолета. "Добрый день, дорогие омичи! С Александром Леонидовичем вылетаем в Омск. Скоро будем дома", - сказал Хоценко, а Бурков передал всем зрителям привет. Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В пятницу полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Хоценко членам правительства Омской области и депутатам законодательного собрания.
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политика, омская область, виталий хоценко, александр бурков
Политика, Омская область, Виталий Хоценко, Александр Бурков
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона

Врио губернатора Омской области Хоценко и экс-глава региона Бурков вылетели в Омск

© Фото : Правительство ДНРВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Правительство ДНР
Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с экс-главой региона Александром Бурковым вылетают в Омск.
Об этом Хоценко рассказал на видео в своем Telegram-канале, на кадрах они вместе с Бурковым сидят в салоне самолета.
"Добрый день, дорогие омичи! С Александром Леонидовичем вылетаем в Омск. Скоро будем дома", - сказал Хоценко, а Бурков передал всем зрителям привет.
Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В пятницу полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Хоценко членам правительства Омской области и депутатам законодательного собрания.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области
Вчера, 11:03
 
ПолитикаОмская областьВиталий ХоценкоАлександр Бурков
 
 
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