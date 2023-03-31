https://ria.ru/20230331/khotsenko-1862047900.html
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона - РИА Новости, 31.03.2023
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с экс-главой региона Александром Бурковым вылетают в Омск. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:41
2023-03-31T10:41
2023-03-31T10:41
политика
омская область
виталий хоценко
александр бурков
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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с экс-главой региона Александром Бурковым вылетают в Омск. Об этом Хоценко рассказал на видео в своем Telegram-канале, на кадрах они вместе с Бурковым сидят в салоне самолета. "Добрый день, дорогие омичи! С Александром Леонидовичем вылетаем в Омск. Скоро будем дома", - сказал Хоценко, а Бурков передал всем зрителям привет. Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В пятницу полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Хоценко членам правительства Омской области и депутатам законодательного собрания.
https://ria.ru/20230330/khotsenko-1861776248.html
омская область
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, омская область, виталий хоценко, александр бурков
Политика, Омская область, Виталий Хоценко, Александр Бурков
Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в столицу региона
Врио губернатора Омской области Хоценко и экс-глава региона Бурков вылетели в Омск