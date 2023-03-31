https://ria.ru/20230331/khachaturyan-1862204401.html

Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян

Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян - РИА Новости, 31.03.2023

Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении Михаила Хачатуряна, его посмертно будут судить за сексуальное насилие, изготовление порнографических... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:50

2023-03-31T15:50

2023-03-31T15:50

происшествия

москва

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

россия

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Бутырский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении Михаила Хачатуряна, его посмертно будут судить за сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью своих дочерей, сообщили РИА Новости в суде. "Дело зарегистрировано Бутырским районным судом Москвы 30 марта, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна решили судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.

https://ria.ru/20230227/menson-1854600551.html

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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, россия