https://ria.ru/20230331/khachaturyan-1862204401.html
Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян
Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян - РИА Новости, 31.03.2023
Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении Михаила Хачатуряна, его посмертно будут судить за сексуальное насилие, изготовление порнографических... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:50
2023-03-31T15:50
2023-03-31T15:50
происшествия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Бутырский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении Михаила Хачатуряна, его посмертно будут судить за сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью своих дочерей, сообщили РИА Новости в суде. "Дело зарегистрировано Бутырским районным судом Москвы 30 марта, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна решили судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.
https://ria.ru/20230227/menson-1854600551.html
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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, россия
Происшествия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд, Россия
Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян
Отца сестер Хачатурян будут посмертно судить за сексуальное насилие и изготовление порно
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
Бутырский суд Москвы зарегистрировал
дело в отношении Михаила Хачатуряна, его посмертно будут судить за сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью своих дочерей, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело зарегистрировано Бутырским районным судом Москвы 30 марта, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
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Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна решили судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд
вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.
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