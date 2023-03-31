Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана
Старший сын Кадырова Ахмат встретился с министром экономики Азербайджана в Баку
© Фото : Kadyrov_95/TelegramПомощник Главы ЧР Ахмат Кадыров (младший) встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым
Помощник Главы ЧР Ахмат Кадыров (младший) встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым
ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Баку, сообщил Рамзан Кадыров.
"В рамках рабочего визита в Баку помощник Главы ЧР, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он рассказал, что стороны выразили желание укреплять экономические связи с Россией и ее субъектом - Чечней, а также рассмотреть возможность реализации проектов в различных социально-экономических направлениях. Кадыров также сообщил, что на встрече был поднят вопрос приграничного сотрудничества и наращивания объёмов взаимной торговли.
"Руководитель чеченской делегации отметил, что необходимо развивать связи между чеченским и азербайджанским народами. Особенно это касается студенческих сообществ, которые в скором будущем будут сами определять вектор развития наших стран. По итогам встречи стороны наметили пути дальнейшего взаимодействия", - добавил Кадыров.
В начале марта глава Чечни сообщил о неофициальной встрече сына Ахмата с президентом России Владимиром Путиным.