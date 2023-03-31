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Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана - РИА Новости, 31.03.2023
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16:28 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kadyrov-1862221040.html
Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана
Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана - РИА Новости, 31.03.2023
Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:28
2023-03-31T16:28
рамзан кадыров
азербайджан
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Баку, сообщил Рамзан Кадыров. "В рамках рабочего визита в Баку помощник Главы ЧР, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он рассказал, что стороны выразили желание укреплять экономические связи с Россией и ее субъектом - Чечней, а также рассмотреть возможность реализации проектов в различных социально-экономических направлениях. Кадыров также сообщил, что на встрече был поднят вопрос приграничного сотрудничества и наращивания объёмов взаимной торговли. "Руководитель чеченской делегации отметил, что необходимо развивать связи между чеченским и азербайджанским народами. Особенно это касается студенческих сообществ, которые в скором будущем будут сами определять вектор развития наших стран. По итогам встречи стороны наметили пути дальнейшего взаимодействия", - добавил Кадыров. В начале марта глава Чечни сообщил о неофициальной встрече сына Ахмата с президентом России Владимиром Путиным.
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рамзан кадыров, азербайджан, россия, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Азербайджан, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана

Старший сын Кадырова Ахмат встретился с министром экономики Азербайджана в Баку

© Фото : Kadyrov_95/TelegramПомощник Главы ЧР Ахмат Кадыров (младший) встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым
Помощник Главы ЧР Ахмат Кадыров (младший) встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Помощник Главы ЧР Ахмат Кадыров (младший) встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым
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ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Баку, сообщил Рамзан Кадыров.
"В рамках рабочего визита в Баку помощник Главы ЧР, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он рассказал, что стороны выразили желание укреплять экономические связи с Россией и ее субъектом - Чечней, а также рассмотреть возможность реализации проектов в различных социально-экономических направлениях. Кадыров также сообщил, что на встрече был поднят вопрос приграничного сотрудничества и наращивания объёмов взаимной торговли.
"Руководитель чеченской делегации отметил, что необходимо развивать связи между чеченским и азербайджанским народами. Особенно это касается студенческих сообществ, которые в скором будущем будут сами определять вектор развития наших стран. По итогам встречи стороны наметили пути дальнейшего взаимодействия", - добавил Кадыров.
В начале марта глава Чечни сообщил о неофициальной встрече сына Ахмата с президентом России Владимиром Путиным.
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