https://ria.ru/20230331/kadyrov-1862221040.html

Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана

Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана - РИА Новости, 31.03.2023

Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:28

2023-03-31T16:28

2023-03-31T16:28

рамзан кадыров

азербайджан

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Баку, сообщил Рамзан Кадыров. "В рамках рабочего визита в Баку помощник Главы ЧР, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он рассказал, что стороны выразили желание укреплять экономические связи с Россией и ее субъектом - Чечней, а также рассмотреть возможность реализации проектов в различных социально-экономических направлениях. Кадыров также сообщил, что на встрече был поднят вопрос приграничного сотрудничества и наращивания объёмов взаимной торговли. "Руководитель чеченской делегации отметил, что необходимо развивать связи между чеченским и азербайджанским народами. Особенно это касается студенческих сообществ, которые в скором будущем будут сами определять вектор развития наших стран. По итогам встречи стороны наметили пути дальнейшего взаимодействия", - добавил Кадыров. В начале марта глава Чечни сообщил о неофициальной встрече сына Ахмата с президентом России Владимиром Путиным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, азербайджан, россия, чеченская республика (чечня)