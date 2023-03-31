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В ВСУ подтвердили использование американских "умных бомб" JDAM - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/jdam-1862248270.html
В ВСУ подтвердили использование американских "умных бомб" JDAM
В ВСУ подтвердили использование американских "умных бомб" JDAM - РИА Новости, 31.03.2023
В ВСУ подтвердили использование американских "умных бомб" JDAM
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование "умных бомб" JDAM. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:02
2023-03-31T18:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование "умных бомб" JDAM. "Мы тоже используем бомбы JDAM. Это западного образца бомбы, которыми достаточно успешно наша авиация наносит удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Также он заявил, что Украине хотелось бы иметь больше таких бомб. Ранее украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM - это произошло под Артемовском (украинское название - Бахмут). В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент фактов применения JDAM, дальность которых составляет 72 километра, не фиксировалось, а если Запад поставит их Киеву, в Донбассе не останется безопасных мест. JDAM (Joint direct attack munition) – американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбрадировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon. Какой носитель был использован в районе Артемовска, неясно, но, возможно, под JDAM были приспособлены имеющиеся у Украины боевые самолеты - как ранее это было сделано с американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM, адаптированной под МиГ-29 и Су-27. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230329/glsdb-1861408051.html
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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украина, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, В мире
В ВСУ подтвердили использование американских "умных бомб" JDAM

Командование украинских войск подтвердило использование американских "умных бомб" JDAM

© Фото : BoeingАвиабомба JDAM-ER
Авиабомба JDAM-ER - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Boeing
Авиабомба JDAM-ER. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование "умных бомб" JDAM.
"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это западного образца бомбы, которыми достаточно успешно наша авиация наносит удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Также он заявил, что Украине хотелось бы иметь больше таких бомб.
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В Белом доме не смогли подтвердить информацию о сбитой "умной" бомбе
29 марта, 00:28
Ранее украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM - это произошло под Артемовском (украинское название - Бахмут).
В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент фактов применения JDAM, дальность которых составляет 72 километра, не фиксировалось, а если Запад поставит их Киеву, в Донбассе не останется безопасных мест.
JDAM (Joint direct attack munition) – американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбрадировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon.
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22 марта, 12:51
Какой носитель был использован в районе Артемовска, неясно, но, возможно, под JDAM были приспособлены имеющиеся у Украины боевые самолеты - как ранее это было сделано с американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM, адаптированной под МиГ-29 и Су-27.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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