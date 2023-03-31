https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html
В Москве подростки жестоко избили бездомного
В Москве подростки жестоко избили бездомного - РИА Новости, 31.03.2023
В Москве подростки жестоко избили бездомного
Трое юношей избили телескопическими дубинками бездомного в Москве, пострадавший госпитализирован, на подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:03
2023-03-31T14:03
2023-03-31T14:04
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
подростки
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое юношей избили телескопическими дубинками бездомного в Москве, пострадавший госпитализирован, на подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, ночью 27 марта группа молодых людей 2004, 2006 и 2007 годов рождения "беспричинно избили телескопически дубинками бездомного" в переходе метро. Пострадавший госпитализирован. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве, добавив, что сейчас с молодыми людьми работают следователи. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранта меры пресечения. Юношей также проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), подростки
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Подростки
В Москве подростки жестоко избили бездомного
Трое подростков из Москвы стали фигурантами дела после жестокого избиения бездомного
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое юношей избили телескопическими дубинками бездомного в Москве, пострадавший госпитализирован, на подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, ночью 27 марта группа молодых людей 2004, 2006 и 2007 годов рождения "беспричинно избили телескопически дубинками бездомного" в переходе метро. Пострадавший госпитализирован.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве, добавив, что сейчас с молодыми людьми работают следователи.
В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранта меры пресечения. Юношей также проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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