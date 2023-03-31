https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html

В Москве подростки жестоко избили бездомного

В Москве подростки жестоко избили бездомного - РИА Новости, 31.03.2023

В Москве подростки жестоко избили бездомного

Трое юношей избили телескопическими дубинками бездомного в Москве, пострадавший госпитализирован, на подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:03

2023-03-31T14:03

2023-03-31T14:04

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

подростки

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое юношей избили телескопическими дубинками бездомного в Москве, пострадавший госпитализирован, на подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, ночью 27 марта группа молодых людей 2004, 2006 и 2007 годов рождения "беспричинно избили телескопически дубинками бездомного" в переходе метро. Пострадавший госпитализирован. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве, добавив, что сейчас с молодыми людьми работают следователи. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранта меры пресечения. Юношей также проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), подростки