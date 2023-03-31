https://ria.ru/20230331/istrebiteli-1862051615.html

Словацкие истребители МиГ-29 переместят на Украину по земле

Словацкие истребители МиГ-29 переместят на Украину по земле - РИА Новости, 31.03.2023

Словацкие истребители МиГ-29 переместят на Украину по земле

Оставшиеся истребители МиГ-29, обещанные Словакией Украине, перемещаются туда по земле, сообщил в пятницу глава словацкого министерства обороны Ярослав Надь. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:55

2023-03-31T10:55

2023-03-31T10:55

специальная военная операция на украине

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словакия

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роберт фицо

миг-29

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БРАТИСЛАВА, 31 мар - РИА Новости. Оставшиеся истребители МиГ-29, обещанные Словакией Украине, перемещаются туда по земле, сообщил в пятницу глава словацкого министерства обороны Ярослав Надь. "Могу подтвердить, что кроме тех четырех истребителей, которые были перемещены по воздуху, остальные постепенно перемещаются по земле", - сказал Надь в ходе своего визита на Украину, видео с его комментарием опубликовано на сайте teraz.sk. На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper. Бывший премьер-министр страны, глава партии Smer Роберт Фицо позже заявил, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно. В понедельник партия Smer подала иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо сообщал, что в иске речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.

https://ria.ru/20230329/samolet-1861691630.html

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860950117.html

словакия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, сша, роберт фицо, миг-29