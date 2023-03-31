ООН обвинила Киев в исчезновениях людей и произвольных задержаниях
ООН с начала СВО выявила около ста случаев насильственного задержания людей со стороны ВСУ
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. Управление Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН с 24 февраля прошлого года зафиксировало 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков, заявил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк.
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"Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами. Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению", — отметил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
Кроме того, зарегистрированы 24 случая сексуального насилия. Большинство из них, как уточнил Тюрк, заключались в угрозах на начальных этапах содержания под стражей, а также принудительном публичном раздевании.
Насильственным исчезновением ООН считает арест, задержание, похищение или лишение свободы человека. При квалификации выделяются три характеристики — это делается насильственно, при вовлечении государственных должностных лиц, в том числе при их "молчаливом согласии". При этом информация о судьбе и местонахождении исчезнувшего скрывается либо сам факт нарушения отрицается.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.