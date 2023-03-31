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ООН обвинила Киев в исчезновениях людей и произвольных задержаниях

ООН обвинила Киев в исчезновениях людей и произвольных задержаниях - РИА Новости, 31.03.2023

ООН обвинила Киев в исчезновениях людей и произвольных задержаниях

Управление Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН с 24 февраля прошлого года зафиксировало 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:35

2023-03-31T12:35

2023-03-31T13:32

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ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. Управление Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН с 24 февраля прошлого года зафиксировало 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков, заявил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк.Кроме того, зарегистрированы 24 случая сексуального насилия. Большинство из них, как уточнил Тюрк, заключались в угрозах на начальных этапах содержания под стражей, а также принудительном публичном раздевании.Насильственным исчезновением ООН считает арест, задержание, похищение или лишение свободы человека. При квалификации выделяются три характеристики — это делается насильственно, при вовлечении государственных должностных лиц, в том числе при их "молчаливом согласии". При этом информация о судьбе и местонахождении исчезнувшего скрывается либо сам факт нарушения отрицается.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, оон