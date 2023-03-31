https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html

Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс

Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс - РИА Новости, 31.03.2023

Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс

Спутниковый интернет на Северном полюсе появится в 2026 году благодаря российским космическим аппаратам "Скиф", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T03:06

2023-03-31T03:06

2023-03-31T03:06

северный полюс

россия

роскосмос

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Спутниковый интернет на Северном полюсе появится в 2026 году благодаря российским космическим аппаратам "Скиф", сообщили журналистам в пресс-службе некоммерческого партнерства "Глонасс". Отмечается, что специально для решения этой задачи на орбиту высотой 8070 километров над Землей будут выведены спутники космической системы "Скиф". На их базе будут предоставляться услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, интернета вещей. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время интернета на Северном полюсе практически нет. Американская система лишь позволяет разговаривать по телефону и посылать короткие смс. Кроме того, она работает только на специальном спутниковом телефоне. Если объединить несколько таких аппаратов, можно подключиться к дорогостоящему и очень медленному интернету. Специалисты и эксперты планируют обсудить возможные варианты работы с интернет-провайдерами при помощи многоспутниковой группировки "Сфера" 13 апреля на конгрессе "Сфера" в Москве. Аппарат-демонстратор технологий "Скиф-Д" был запущен на орбиту 22 октября 2022 года на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Планируется, что в дальнейшем на орбиты будут выведены восемь полноценных спутников. Они войдут в состав многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".

https://ria.ru/20230320/bilayn-1858605389.html

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северный полюс, россия, роскосмос, земля