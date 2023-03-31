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Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс - РИА Новости, 31.03.2023
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03:06 31.03.2023
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Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс
Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс - РИА Новости, 31.03.2023
Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс
Спутниковый интернет на Северном полюсе появится в 2026 году благодаря российским космическим аппаратам "Скиф", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2023
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северный полюс
россия
роскосмос
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Спутниковый интернет на Северном полюсе появится в 2026 году благодаря российским космическим аппаратам "Скиф", сообщили журналистам в пресс-службе некоммерческого партнерства "Глонасс". Отмечается, что специально для решения этой задачи на орбиту высотой 8070 километров над Землей будут выведены спутники космической системы "Скиф". На их базе будут предоставляться услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, интернета вещей. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время интернета на Северном полюсе практически нет. Американская система лишь позволяет разговаривать по телефону и посылать короткие смс. Кроме того, она работает только на специальном спутниковом телефоне. Если объединить несколько таких аппаратов, можно подключиться к дорогостоящему и очень медленному интернету. Специалисты и эксперты планируют обсудить возможные варианты работы с интернет-провайдерами при помощи многоспутниковой группировки "Сфера" 13 апреля на конгрессе "Сфера" в Москве. Аппарат-демонстратор технологий "Скиф-Д" был запущен на орбиту 22 октября 2022 года на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Планируется, что в дальнейшем на орбиты будут выведены восемь полноценных спутников. Они войдут в состав многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".
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северный полюс, россия, роскосмос, земля
Северный полюс, Россия, Роскосмос, Земля
Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс

"Глонасс": на Северном полюсе в 2026 году благодаря спутникам "Скиф" появится интернет

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Спутниковый интернет на Северном полюсе появится в 2026 году благодаря российским космическим аппаратам "Скиф", сообщили журналистам в пресс-службе некоммерческого партнерства "Глонасс".
«

"С 2026 года жители России смогут пользоваться интернетом на Северном полюсе. В рамках проекта "Сфера" госкорпорация "Роскосмос" обеспечит широкополосный доступ в интернет в арктической зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специально для решения этой задачи на орбиту высотой 8070 километров над Землей будут выведены спутники космической системы "Скиф". На их базе будут предоставляться услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, интернета вещей.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время интернета на Северном полюсе практически нет. Американская система лишь позволяет разговаривать по телефону и посылать короткие смс. Кроме того, она работает только на специальном спутниковом телефоне. Если объединить несколько таких аппаратов, можно подключиться к дорогостоящему и очень медленному интернету.
Специалисты и эксперты планируют обсудить возможные варианты работы с интернет-провайдерами при помощи многоспутниковой группировки "Сфера" 13 апреля на конгрессе "Сфера" в Москве.
Аппарат-демонстратор технологий "Скиф-Д" был запущен на орбиту 22 октября 2022 года на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Планируется, что в дальнейшем на орбиты будут выведены восемь полноценных спутников. Они войдут в состав многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".
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