Российские спутники в 2026 году обеспечат интернетом Северный полюс
"Глонасс": на Северном полюсе в 2026 году благодаря спутникам "Скиф" появится интернет
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Спутниковый интернет на Северном полюсе появится в 2026 году благодаря российским космическим аппаратам "Скиф", сообщили журналистам в пресс-службе некоммерческого партнерства "Глонасс".
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"С 2026 года жители России смогут пользоваться интернетом на Северном полюсе. В рамках проекта "Сфера" госкорпорация "Роскосмос" обеспечит широкополосный доступ в интернет в арктической зоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специально для решения этой задачи на орбиту высотой 8070 километров над Землей будут выведены спутники космической системы "Скиф". На их базе будут предоставляться услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, интернета вещей.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время интернета на Северном полюсе практически нет. Американская система лишь позволяет разговаривать по телефону и посылать короткие смс. Кроме того, она работает только на специальном спутниковом телефоне. Если объединить несколько таких аппаратов, можно подключиться к дорогостоящему и очень медленному интернету.
Специалисты и эксперты планируют обсудить возможные варианты работы с интернет-провайдерами при помощи многоспутниковой группировки "Сфера" 13 апреля на конгрессе "Сфера" в Москве.
Аппарат-демонстратор технологий "Скиф-Д" был запущен на орбиту 22 октября 2022 года на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Планируется, что в дальнейшем на орбиты будут выведены восемь полноценных спутников. Они войдут в состав многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".