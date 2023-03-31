Рейтинг@Mail.ru
Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
12:30 31.03.2023 (обновлено: 13:03 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ingushetiya-1862109599.html
Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни
Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни - РИА Новости, 31.03.2023
Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни
Ингушетия наряду с Москвой и Дагестаном вошла в число трех регионов страны, которые досрочно достигли установленного на 2030 год показателя по продолжительности РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:30
2023-03-31T13:03
москва
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557637_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cb1203172a7419e358e5f43aac5dbcd4.jpg
НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Ингушетия наряду с Москвой и Дагестаном вошла в число трех регионов страны, которые досрочно достигли установленного на 2030 год показателя по продолжительности жизни в 78 лет, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Регион достиг целевого показателя продолжительности жизни в 78 лет, поставленного в стране на 2030 год. Этому способствовал ряд причин. К примеру, снижение младенческой и детской смертности. В нашей республике проводится расширенный неонатальный скрининг, который позволяет врачам выявлять патологии на самом раннем этапе и вовремя начать лечение", - сказал Калиматов. По его мнению, еще одним секретом долголетия в регионе являются чистый воздух, здоровый образ жизни и физический труд. "Даже в преклонном возрасте ингушские старики и не думают отдыхать. Любовь к работе и активному образу жизни заложена в каждом из них", - отметил глава региона. Он добавил, что Ингушетия также традиционно является одним из самых некурящих регионов страны и возглавляет рейтинги регионов-лидеров, ведущих трезвый образ жизни. "Дала результаты и реализация нацпроекта "Здравоохранение", благодаря которому наши больницы оснащаются новым оборудованием. Проводится диспансеризация и профилактические осмотры населения. Хочу отметить, что Ингушетия находится на втором месте демографического рейтинга регионов России", - подчеркнул Калиматов. По его словам, на долголетие влияет и качество жизни населения республики. "Наша зона ответственности – обеспечение качественными услугами наших жителей. Нацпроекты, направленность на привлечение инвестиций и развитие региона, строительство социальной инфраструктуры – все это исполняется именно с этой целью", - заявил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20230328/gumpomosch-1861256323.html
https://realty.ria.ru/20230109/shkoly-1843741494.html
москва
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557637_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f1c31c4a43c1afc75d6a7247d37c0a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Москва, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Республика Ингушетия
Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни

Глава Ингушетии Калиматов объяснил лидерство региона по продолжительности жизни в стране

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаИнгушетия
Ингушетия - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Ингушетия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Ингушетия наряду с Москвой и Дагестаном вошла в число трех регионов страны, которые досрочно достигли установленного на 2030 год показателя по продолжительности жизни в 78 лет, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Регион достиг целевого показателя продолжительности жизни в 78 лет, поставленного в стране на 2030 год. Этому способствовал ряд причин. К примеру, снижение младенческой и детской смертности. В нашей республике проводится расширенный неонатальный скрининг, который позволяет врачам выявлять патологии на самом раннем этапе и вовремя начать лечение", - сказал Калиматов.
Волонтер во время разгрузки автомобилей с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации
28 марта, 14:43
По его мнению, еще одним секретом долголетия в регионе являются чистый воздух, здоровый образ жизни и физический труд. "Даже в преклонном возрасте ингушские старики и не думают отдыхать. Любовь к работе и активному образу жизни заложена в каждом из них", - отметил глава региона.
Он добавил, что Ингушетия также традиционно является одним из самых некурящих регионов страны и возглавляет рейтинги регионов-лидеров, ведущих трезвый образ жизни.
"Дала результаты и реализация нацпроекта "Здравоохранение", благодаря которому наши больницы оснащаются новым оборудованием. Проводится диспансеризация и профилактические осмотры населения. Хочу отметить, что Ингушетия находится на втором месте демографического рейтинга регионов России", - подчеркнул Калиматов.
По его словам, на долголетие влияет и качество жизни населения республики. "Наша зона ответственности – обеспечение качественными услугами наших жителей. Нацпроекты, направленность на привлечение инвестиций и развитие региона, строительство социальной инфраструктуры – все это исполняется именно с этой целью", - заявил глава Ингушетии.
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Одиннадцать школ построят в Ингушетии в 2023 году
9 января, 18:25
 
Республика ИнгушетияМоскваМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала