https://ria.ru/20230331/ingushetiya-1862109599.html

Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни

Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни - РИА Новости, 31.03.2023

Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни

Ингушетия наряду с Москвой и Дагестаном вошла в число трех регионов страны, которые досрочно достигли установленного на 2030 год показателя по продолжительности РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:30

2023-03-31T12:30

2023-03-31T13:03

москва

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Ингушетия наряду с Москвой и Дагестаном вошла в число трех регионов страны, которые досрочно достигли установленного на 2030 год показателя по продолжительности жизни в 78 лет, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Регион достиг целевого показателя продолжительности жизни в 78 лет, поставленного в стране на 2030 год. Этому способствовал ряд причин. К примеру, снижение младенческой и детской смертности. В нашей республике проводится расширенный неонатальный скрининг, который позволяет врачам выявлять патологии на самом раннем этапе и вовремя начать лечение", - сказал Калиматов. По его мнению, еще одним секретом долголетия в регионе являются чистый воздух, здоровый образ жизни и физический труд. "Даже в преклонном возрасте ингушские старики и не думают отдыхать. Любовь к работе и активному образу жизни заложена в каждом из них", - отметил глава региона. Он добавил, что Ингушетия также традиционно является одним из самых некурящих регионов страны и возглавляет рейтинги регионов-лидеров, ведущих трезвый образ жизни. "Дала результаты и реализация нацпроекта "Здравоохранение", благодаря которому наши больницы оснащаются новым оборудованием. Проводится диспансеризация и профилактические осмотры населения. Хочу отметить, что Ингушетия находится на втором месте демографического рейтинга регионов России", - подчеркнул Калиматов. По его словам, на долголетие влияет и качество жизни населения республики. "Наша зона ответственности – обеспечение качественными услугами наших жителей. Нацпроекты, направленность на привлечение инвестиций и развитие региона, строительство социальной инфраструктуры – все это исполняется именно с этой целью", - заявил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20230328/gumpomosch-1861256323.html

https://realty.ria.ru/20230109/shkoly-1843741494.html

москва

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, махмуд-али калиматов, республика ингушетия