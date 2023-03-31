https://ria.ru/20230331/indiya-1862025468.html
В Индии не менее 35 человек погибли при обрушении пола в храме
В Индии не менее 35 человек погибли при обрушении пола в храме - РИА Новости, 31.03.2023
В Индии не менее 35 человек погибли при обрушении пола в храме
Не менее 35 человек погибли в индийском городе Индор (штат Мадхья-Прадеш), провалившись при обрушении пола в храме в ступенчатый колодец, сообщают власти штата. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:16
2023-03-31T09:16
2023-03-31T09:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли в индийском городе Индор (штат Мадхья-Прадеш), провалившись при обрушении пола в храме в ступенчатый колодец, сообщают власти штата. "Всего погибли 35 человек, один пропал без вести, 14 человек спасены. Двое человек благополучно вернулись домой после оказания медицинской помощи. Ведется поиск лиц, пропавших без вести", - сказал представитель властей Индора Т. Илаяраджа. Он отметил, что спасательная операция продолжается более 18 часов, в ней принимают участие более 70 человек, в том числе военнослужащие и сотрудники спасательных служб. По предварительным данным, причиной обрушения стала переполненность храма. Ступенчатые колодцы часто встречаются в Индии. Встроенные в стены колодца лестницы с площадками спускаются на глубину в десятки метров, позволяя подойти к воде вне зависимости от ее уровня. Ступенчатое строение колодца облегчает доступ к воде как во время засухи, так и в другие периоды. Власти штата распорядились провести расследование обстоятельств инцидента. Они также выплатят родственникам погибших по 500 тысяч рупий (чуть более 6 тысяч долларов), пострадавшие получат от правительства штата по 50 тысяч рупий (около 600 долларов). Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что огорчен произошедшим. "Чрезвычайно огорчен несчастным случаем в Индоре. Поговорил с главным министром Шивраджем Чоуханом и получил обновленную информацию о ситуации. Правительство штата возглавляет работу по спасению и оказанию помощи. Мои молитвы со всеми пострадавшими и их семьями", - написал он в Twitter.
https://ria.ru/20230201/indiya-1848962545.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, мадхья-прадеш, нарендра моди
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш, Нарендра Моди
В Индии не менее 35 человек погибли при обрушении пола в храме
В Индии не менее 35 человек погибли при обрушении пола в храме и падения в колодец
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли в индийском городе Индор (штат Мадхья-Прадеш), провалившись при обрушении пола в храме в ступенчатый колодец, сообщают власти штата.
"Всего погибли 35 человек, один пропал без вести, 14 человек спасены. Двое человек благополучно вернулись домой после оказания медицинской помощи. Ведется поиск лиц, пропавших без вести", - сказал представитель властей Индора Т. Илаяраджа.
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Он отметил, что спасательная операция продолжается более 18 часов, в ней принимают участие более 70 человек, в том числе военнослужащие и сотрудники спасательных служб.
По предварительным данным, причиной обрушения стала переполненность храма. Ступенчатые колодцы часто встречаются в Индии. Встроенные в стены колодца лестницы с площадками спускаются на глубину в десятки метров, позволяя подойти к воде вне зависимости от ее уровня. Ступенчатое строение колодца облегчает доступ к воде как во время засухи, так и в другие периоды.
Власти штата распорядились провести расследование обстоятельств инцидента. Они также выплатят родственникам погибших по 500 тысяч рупий (чуть более 6 тысяч долларов), пострадавшие получат от правительства штата по 50 тысяч рупий (около 600 долларов).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
заявил, что огорчен произошедшим.
"Чрезвычайно огорчен несчастным случаем в Индоре. Поговорил с главным министром Шивраджем Чоуханом и получил обновленную информацию о ситуации. Правительство штата возглавляет работу по спасению и оказанию помощи. Мои молитвы со всеми пострадавшими и их семьями", - написал он в Twitter
.
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