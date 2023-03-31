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Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" сохранит рабочие места - РИА Новости, 31.03.2023
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Кировская область
Кировская область
 
17:23 31.03.2023 (обновлено: 17:25 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ikea-1862236729.html
Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" сохранит рабочие места
Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" сохранит рабочие места - РИА Новости, 31.03.2023
Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" сохранит рабочие места
Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" в Кировской области - компания "Лузалес" - сохранит рабочие места и будет наращивать мебельное производство, а... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:23
2023-03-31T17:25
кировская область
экономика
кировская область
россия
красная поляна
александр соколов
ikea
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" в Кировской области - компания "Лузалес" - сохранит рабочие места и будет наращивать мебельное производство, а сам завод переименуют, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее IKEA объявила, что намерена продать четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Производственные площади ООО "ИКЕА Индастри Вятка" расположены в поселке Красная Поляна Вятскополянского района. "В третьей декаде марта 2023 года прекратившую производство фабрику "ИКЕА Индастри Вятка" в Кировской области приобрела компания "Лузалес". Представители собственника – ООО "Лузалес" - побывали в поселке Красная Поляна... Во время встречи с коллективом они заявили, что комбинат продолжит работу, сохранит свою специализацию - выпуск мебели", - говорится в сообщении. В пресс-службе правительства Кировской области отметили, что летом 2022 года, когда руководство компании IKEA объявило о закрытии на территории России своих производств и о продаже российских площадок, глава региона Александр Соколов подчеркнул, что при продаже "ИКЕА Индастри Вятка" приоритетом должно быть сохранение рабочих мест. Во время состоявшегося визита новый собственник предложил всем сотрудникам бывшей "ИКЕА Индастри Вятка" продолжить работу на предприятии. "Также представители собственника сообщили, что приобретенный завод будет переименован в "Лузалес-Вятка", - подчеркивается в сообщении. В ближайших планах компании – увеличить объемы производства и ассортимент продукции (в частности, рассматривается возможность выпуска школьной мебели), сохранить высокое качество, наладить сбыт. Под эти задачи руководство предприятия намерено создавать новые рабочие места и объявить о дополнительном наборе персонала. "Лузалес" — предприятие полного цикла производства (от лесозаготовки до выпуска готовой продукции), которое ведет деятельность более 20 лет – создано в 1999 году. Основные производственные мощности предприятия, где в настоящее время трудятся в общей сложности более 2 тысяч человек, располагаются на территории Республики Коми. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861362896.html
https://ria.ru/20230228/sotrudnichestvo-1854899073.html
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экономика, кировская область, россия, красная поляна, александр соколов, ikea
Кировская область, Экономика, Кировская область, Россия, Красная Поляна, Александр Соколов, IKEA
Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" сохранит рабочие места

Новый собственник кировской фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" сохранит рабочие места

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМагазин "Икеа"
Магазин Икеа - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "Икеа". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Новый собственник фабрики "ИКЕА Индастри Вятка" в Кировской области - компания "Лузалес" - сохранит рабочие места и будет наращивать мебельное производство, а сам завод переименуют, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее IKEA объявила, что намерена продать четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Производственные площади ООО "ИКЕА Индастри Вятка" расположены в поселке Красная Поляна Вятскополянского района.
"В третьей декаде марта 2023 года прекратившую производство фабрику "ИКЕА Индастри Вятка" в Кировской области приобрела компания "Лузалес". Представители собственника – ООО "Лузалес" - побывали в поселке Красная Поляна... Во время встречи с коллективом они заявили, что комбинат продолжит работу, сохранит свою специализацию - выпуск мебели", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства Кировской области отметили, что летом 2022 года, когда руководство компании IKEA объявило о закрытии на территории России своих производств и о продаже российских площадок, глава региона Александр Соколов подчеркнул, что при продаже "ИКЕА Индастри Вятка" приоритетом должно быть сохранение рабочих мест.
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Во время состоявшегося визита новый собственник предложил всем сотрудникам бывшей "ИКЕА Индастри Вятка" продолжить работу на предприятии. "Также представители собственника сообщили, что приобретенный завод будет переименован в "Лузалес-Вятка", - подчеркивается в сообщении.
В ближайших планах компании – увеличить объемы производства и ассортимент продукции (в частности, рассматривается возможность выпуска школьной мебели), сохранить высокое качество, наладить сбыт. Под эти задачи руководство предприятия намерено создавать новые рабочие места и объявить о дополнительном наборе персонала.
"Лузалес" — предприятие полного цикла производства (от лесозаготовки до выпуска готовой продукции), которое ведет деятельность более 20 лет – создано в 1999 году. Основные производственные мощности предприятия, где в настоящее время трудятся в общей сложности более 2 тысяч человек, располагаются на территории Республики Коми.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

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