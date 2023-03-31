https://ria.ru/20230331/igrushki-1862012816.html

Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию

Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию - РИА Новости, 31.03.2023

Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию

Япония вводит запрет на экспорт в Россию игрушек, детских велосипедов и игрушечных моделей, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:26

2023-03-31T06:26

2023-03-31T06:55

япония

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токио

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Токио, 31 мар - РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию игрушек, детских велосипедов и игрушечных моделей, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны.Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники, авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники. Меры вступают в силу 7 апреля.

https://ria.ru/20230330/vosstanovlenie-1861800727.html

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2023

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япония, россия, токио