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Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию - РИА Новости, 31.03.2023
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06:26 31.03.2023 (обновлено: 06:55 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/igrushki-1862012816.html
Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию
Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию - РИА Новости, 31.03.2023
Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию
Япония вводит запрет на экспорт в Россию игрушек, детских велосипедов и игрушечных моделей, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:26
2023-03-31T06:55
япония
россия
токио
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Токио, 31 мар - РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию игрушек, детских велосипедов и игрушечных моделей, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны.Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники, авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники. Меры вступают в силу 7 апреля.
https://ria.ru/20230330/vosstanovlenie-1861800727.html
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япония, россия, токио
Япония, Россия, Токио
Япония вводит запрет на экспорт игрушек в Россию

Минэкономики Японии объявило о запрете на экспорт игрушек в Россию

© AFP 2023Японские игрушки
Японские игрушки - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023
Японские игрушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Токио, 31 мар - РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию игрушек, детских велосипедов и игрушечных моделей, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники, авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники.
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Меры вступают в силу 7 апреля.
 
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