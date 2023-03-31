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Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой - РИА Новости, 31.03.2023
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13:20 31.03.2023 (обновлено: 19:08 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/himars-1862133336.html
Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой
Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой - РИА Новости, 31.03.2023
Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой
Американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS, сообщило Defense One. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:20
2023-03-31T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
lockheed martin
украина
gps
технологии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS, сообщило Defense One.По данным издания, Украина "не одинока" в желании иметь в арсенале подобные боеприпасы, но их производителю необходимо получить больше станков, квалифицированной рабочей силы и запчастей.В Lockheed Martin пояснили, что компания работает на полную мощность и производит десять тысяч ракет GMLRS в год. Корпорация планирует выпускать 14 тысяч боеприпасов к 2024-му. Для увеличения годового объема производства вдвое потребуется два года или более.Камнем преткновения стало наличие станков и испытательного оборудования. Другие трудности связаны с поиском рабочих для производственных линий, многие из которых расположены далеко от населенных пунктов. Есть проблемы и с цепочкой поставок. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи.Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS. Сообщалось о заключительном этапе испытаний ER GMLRS — версия GMLRS с увеличенной до 150 километров дальностью. По данным из открытых источников, к октябрю 2022 года произведено свыше 60 тысяч различных ракет семейства GMLRS.
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в мире, сша, lockheed martin , украина, gps, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Lockheed Martin , Украина, GPS, Технологии
Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой

Defense One: производитель ракет для HIMARS не может обеспечить их выпуск для поставок ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS, сообщило Defense One.
По данным издания, Украина "не одинока" в желании иметь в арсенале подобные боеприпасы, но их производителю необходимо получить больше станков, квалифицированной рабочей силы и запчастей.
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В Lockheed Martin пояснили, что компания работает на полную мощность и производит десять тысяч ракет GMLRS в год. Корпорация планирует выпускать 14 тысяч боеприпасов к 2024-му. Для увеличения годового объема производства вдвое потребуется два года или более.
Камнем преткновения стало наличие станков и испытательного оборудования. Другие трудности связаны с поиском рабочих для производственных линий, многие из которых расположены далеко от населенных пунктов. Есть проблемы и с цепочкой поставок.
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GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи.
Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS. Сообщалось о заключительном этапе испытаний ER GMLRS — версия GMLRS с увеличенной до 150 километров дальностью. По данным из открытых источников, к октябрю 2022 года произведено свыше 60 тысяч различных ракет семейства GMLRS.
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