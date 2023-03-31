https://ria.ru/20230331/himars-1862133336.html

Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой

Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой - РИА Новости, 31.03.2023

Американский производитель оружия столкнулся с неожиданной проблемой

Американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS, сообщило Defense One. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:20

2023-03-31T13:20

2023-03-31T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

сша

lockheed martin

украина

gps

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_9a13e5274cd3d7b1ecb907cc494ebcaf.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS, сообщило Defense One.По данным издания, Украина "не одинока" в желании иметь в арсенале подобные боеприпасы, но их производителю необходимо получить больше станков, квалифицированной рабочей силы и запчастей.В Lockheed Martin пояснили, что компания работает на полную мощность и производит десять тысяч ракет GMLRS в год. Корпорация планирует выпускать 14 тысяч боеприпасов к 2024-му. Для увеличения годового объема производства вдвое потребуется два года или более.Камнем преткновения стало наличие станков и испытательного оборудования. Другие трудности связаны с поиском рабочих для производственных линий, многие из которых расположены далеко от населенных пунктов. Есть проблемы и с цепочкой поставок. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи.Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS. Сообщалось о заключительном этапе испытаний ER GMLRS — версия GMLRS с увеличенной до 150 километров дальностью. По данным из открытых источников, к октябрю 2022 года произведено свыше 60 тысяч различных ракет семейства GMLRS.

https://ria.ru/20230317/rossiya-1858717842.html

https://ria.ru/20230313/himars-1857635655.html

https://ria.ru/20230317/himars-1858593519.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, lockheed martin , украина, gps, технологии