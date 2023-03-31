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На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023
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16:10 31.03.2023 (обновлено: 17:34 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/gosuslugi-1862213529.html
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля
Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:10
2023-03-31T17:34
госуслуги
технологии
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить аккаунт теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания."Функция удаления недоступна", - говорится в сообщении, всплывающем в приложении при попытке удалить профиль.В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.В службе поддержки приложения "Госуслуги" корреспонденту агентства сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете "была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ". "На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания", - уточнили там.По телефону горячей линии добавили, что сейчас на портале "ведутся работы по доводке системы", и порекомендовали ожидать.РИА Новости направило запрос в Минцифры.
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госуслуги, технологии, россия
Госуслуги, Технологии, Россия
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля

На портале госуслуг пользователям скрыли функцию удаления учетной записи

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить аккаунт теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания.
"Функция удаления недоступна", - говорится в сообщении, всплывающем в приложении при попытке удалить профиль.
В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.
В службе поддержки приложения "Госуслуги" корреспонденту агентства сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете "была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ". "На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания", - уточнили там.
По телефону горячей линии добавили, что сейчас на портале "ведутся работы по доводке системы", и порекомендовали ожидать.
РИА Новости направило запрос в Минцифры.
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