https://ria.ru/20230331/gosuslugi-1862213529.html
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля
Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:10
2023-03-31T16:10
2023-03-31T17:34
госуслуги
технологии
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить аккаунт теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания."Функция удаления недоступна", - говорится в сообщении, всплывающем в приложении при попытке удалить профиль.В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.В службе поддержки приложения "Госуслуги" корреспонденту агентства сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете "была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ". "На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания", - уточнили там.По телефону горячей линии добавили, что сейчас на портале "ведутся работы по доводке системы", и порекомендовали ожидать.РИА Новости направило запрос в Минцифры.
https://ria.ru/20230330/uchastki-1861902976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госуслуги, технологии, россия
Госуслуги, Технологии, Россия
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля
На портале госуслуг пользователям скрыли функцию удаления учетной записи
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить аккаунт теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания.
"Функция удаления недоступна", - говорится в сообщении, всплывающем в приложении при попытке удалить профиль.
В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.
В службе поддержки приложения "Госуслуги"
корреспонденту агентства сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете "была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ". "На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания", - уточнили там.
По телефону горячей линии добавили, что сейчас на портале "ведутся работы по доводке системы", и порекомендовали ожидать.
РИА Новости направило запрос в Минцифры
.
"Госуслуги" МО упростили процедуру расчета стоимости земельного участка