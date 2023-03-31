https://ria.ru/20230331/gosuslugi-1862213529.html

На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля

На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023

На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля

Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:10

2023-03-31T16:10

2023-03-31T17:34

госуслуги

технологии

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной, проверил корреспондент РИА Новости. В службе поддержки портала рассказали, что удалить аккаунт теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания."Функция удаления недоступна", - говорится в сообщении, всплывающем в приложении при попытке удалить профиль.В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.В службе поддержки приложения "Госуслуги" корреспонденту агентства сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете "была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ". "На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания", - уточнили там.По телефону горячей линии добавили, что сейчас на портале "ведутся работы по доводке системы", и порекомендовали ожидать.РИА Новости направило запрос в Минцифры.

https://ria.ru/20230330/uchastki-1861902976.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госуслуги, технологии, россия