https://ria.ru/20230331/gosduma-1862015352.html

В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми

В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми - РИА Новости, 31.03.2023

В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин заявил РИА Новости, что следует проработать систему общего... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T07:27

2023-03-31T07:27

2023-03-31T07:27

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин заявил РИА Новости, что следует проработать систему общего контроля за компьютерными играми, в которой будут учтены все этапы производства, дистрибуции и эксплуатации, а также базовое цифровое просвещение в данной области. Как отметил Немкин, некоторые эксперты может и высказывают опасения, что такие меры могут нанести ущерб российской игровой индустрии, но, по мнению депутата, оснований для подобных сомнений все-таки нет. "Издатели маркируют книги, теле- и кинопроизводство - свою продукцию, этот тренд давно работает во всем мире, и никому еще ущерба не принес", - заверил он. Парламентарий также выделил, что наряду с этими решениями нужно заниматься развитием внутреннего конкурентного рынка игр, поддерживать отечественных производителей и всю индустрию, чтобы дать ей импульс для будущего развития. По словам депутата, обеспечение безопасности игрового контента и минимизация негативного влияния такого контента на сознание людей - задача высокой степени важности "не только для законодательной и исполнительной власти, но и для самих участников GameDev-индустрии". "Мы все видели, к чему приводит как чрезмерное погружение в игровой мир, так и агрессия и насилие, которые в нем транслируются. Для неокрепших умов, особенно для детей и подростков, постоянное пребывание в такой атмосфере приводит к искажению ценностных понятий, к снижению осознанности и понимания важности жизни и достоинства человека, повышению уровня агрессии и возникновению ощущения вседозволенности", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230111/tankisty-1844015383.html

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