Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/gosduma-1862015352.html
В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми
В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми - РИА Новости, 31.03.2023
В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин заявил РИА Новости, что следует проработать систему общего... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:27
2023-03-31T07:27
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565236247_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d0e1b580dcaf1c25dc80db094ae64157.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин заявил РИА Новости, что следует проработать систему общего контроля за компьютерными играми, в которой будут учтены все этапы производства, дистрибуции и эксплуатации, а также базовое цифровое просвещение в данной области. Как отметил Немкин, некоторые эксперты может и высказывают опасения, что такие меры могут нанести ущерб российской игровой индустрии, но, по мнению депутата, оснований для подобных сомнений все-таки нет. "Издатели маркируют книги, теле- и кинопроизводство - свою продукцию, этот тренд давно работает во всем мире, и никому еще ущерба не принес", - заверил он. Парламентарий также выделил, что наряду с этими решениями нужно заниматься развитием внутреннего конкурентного рынка игр, поддерживать отечественных производителей и всю индустрию, чтобы дать ей импульс для будущего развития. По словам депутата, обеспечение безопасности игрового контента и минимизация негативного влияния такого контента на сознание людей - задача высокой степени важности "не только для законодательной и исполнительной власти, но и для самих участников GameDev-индустрии". "Мы все видели, к чему приводит как чрезмерное погружение в игровой мир, так и агрессия и насилие, которые в нем транслируются. Для неокрепших умов, особенно для детей и подростков, постоянное пребывание в такой атмосфере приводит к искажению ценностных понятий, к снижению осознанности и понимания важности жизни и достоинства человека, повышению уровня агрессии и возникновению ощущения вседозволенности", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230111/tankisty-1844015383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565236247_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_dc7f33c5e16856cc00dafe710d8d9a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Госдума РФ
В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми

Депутат Немкин: следует проработать систему общего контроля за компьютерными играми

© Depositphotos.com / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Depositphotos.com / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин заявил РИА Новости, что следует проработать систему общего контроля за компьютерными играми, в которой будут учтены все этапы производства, дистрибуции и эксплуатации, а также базовое цифровое просвещение в данной области.
«
"Думаю, что ограничиваться только введением возрастной маркировки и созданием перечня игр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения, было бы неправильно. Работа должна быть комплексной: имело бы, например, смысл проработать систему общего контроля за компьютерными играми, в которой будут учтены все этапы производства, дистрибуции и эксплуатации, а также хотя бы базового цифрового просвещения в этой области", - сказал он.
Как отметил Немкин, некоторые эксперты может и высказывают опасения, что такие меры могут нанести ущерб российской игровой индустрии, но, по мнению депутата, оснований для подобных сомнений все-таки нет.
"Издатели маркируют книги, теле- и кинопроизводство - свою продукцию, этот тренд давно работает во всем мире, и никому еще ущерба не принес", - заверил он.
Парламентарий также выделил, что наряду с этими решениями нужно заниматься развитием внутреннего конкурентного рынка игр, поддерживать отечественных производителей и всю индустрию, чтобы дать ей импульс для будущего развития.
По словам депутата, обеспечение безопасности игрового контента и минимизация негативного влияния такого контента на сознание людей - задача высокой степени важности "не только для законодательной и исполнительной власти, но и для самих участников GameDev-индустрии".
"Мы все видели, к чему приводит как чрезмерное погружение в игровой мир, так и агрессия и насилие, которые в нем транслируются. Для неокрепших умов, особенно для детей и подростков, постоянное пребывание в такой атмосфере приводит к искажению ценностных понятий, к снижению осознанности и понимания важности жизни и достоинства человека, повышению уровня агрессии и возникновению ощущения вседозволенности", - добавил парламентарий.
Танкисты о навыках игры в танчики на фронте - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Танкисты рассказали, как компьютерные игры помогли им на фронте
11 января, 01:02
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала